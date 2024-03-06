Ворог атакує на 6 напрямках, тривають запеклі бої: карта бойових дій 6 березня
6 березня 2024, 08:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують давати потужну відсіч окупантам, завдаючи йому чималих втрат. Запеклі бої тривають на всій ділянці фронту.
Так, протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – на Новопавлівському напрямку.
До теми Ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: карта бойових дій 5 березня
Тривають запеклі бої на СходіНа Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області.
Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.
Росіяни атакують на Бахмутському напрямку: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку ворог не полишає штурмових дій. Так, українські захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.
Тривають запеклі бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де окупанти 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
Окупанти активно штурмують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на ПівдніНа Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.
Окупанти не полишають атак на Роботине: дивіться на картіНа Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безрезультатні штурмові дії.
Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться на карті