Ворог атакує на 6 напрямках, тривають запеклі бої: карта бойових дій 6 березня

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч окупантам, завдаючи йому чималих втрат. Запеклі бої тривають на всій ділянці фронту.

Так, протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – на Новопавлівському напрямку.

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Тривають запеклі бої на Сході

Наворог наступальних дій не вів. Наукраїнські захисники відбили 6 атак ворога в районі населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

Росіяни атакують на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Наворог не полишає штурмових дій. Так, українські захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

Тривають запеклі бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де окупанти 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Окупанти активно штурмують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

Окупанти не полишають атак на Роботине: дивіться на карті

НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безрезультатні штурмові дії.

Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

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оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.