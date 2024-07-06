Українські захисники відбили 45 атак ворога на Покровському напрямку: карта бойових дій 6 липня

Сили оборони України 864 добу дають потужну відсіч російським окупантам на фронті. Так, ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на кількох важливих напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Крім того, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів (із застосуванням 20 ракет), 55 авіаційних ударів (залучив 72 КАБи), здійснив понад 3000 обстрілів, 105 з них – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

окупанти продовжували наступальні і штурмові дії за підтримки авіації. Загалом там відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

кількість боєзіткнень за добу збільшилась до 5. ЗСУ відбивали атаки ворога в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.Сили оборони стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

ЗСУ відбило 21 атаку на Лиманському напрямку: дивіться на карті

наші війська відбили 7 атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.українські захисники зупинили 10 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

Сили оборони зупинили 10 спроб ворога прорвати нашу оборону на Краматорському напрямку: дивіться на карті

агресор досить активний. Так, ворог вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.українські оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Збройні Сили України продовжують стримувати противника в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де противник 9 разів намагався прорвати оборону наших військ.війська російської армії здійснили 7 атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.відбулось 2 бойових зіткнення. Так, загарбники отримали жорстку відсіч біля Малої Токмачки.окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі 5 атаки російських загарбників успіху не мали.оперативна обстановка без суттєвих змін. У Генштабі зазначили, що ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Там вказали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії.