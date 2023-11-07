ЗСУ наступають на Бахмутському й Мелітопольському напрямках: карта бойових дій за 7 листопада

Українська армія вже 622 день продовжує звільняти територію держави від окупантів, завдаючи ворогу шалених втрат. Так, Сили оборони продовжують здійснювати свій наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Водночас росіяни також продовжують штурмувати позиції Збройних Сил. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, а загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів і здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисникипротивника.

Ворог вів штурм населеного пункту Синьківка: дивіться на карту

Наокупанти наступальних чи штурмових дій – не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни намагалися атакувати Богданівку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки: дивіться на карті

Наворог здійснив понадв районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

Російська армія атакувала в районі Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Натапротивник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники

Росіяни атакували біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати завдали Сили оборони росіянам

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу “Шахед” та розвідувальний безпілотник ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, засіб протиповітряної оборони, а також ще одну важливу ціль противника.

