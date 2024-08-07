На Покровському напрямку пекло, на Запоріжжі – без змін: карта бойових дій 7 серпня

Захисники тримають фронт, відбиваючи атаки російських загарбників. Найбільше штурмів ворога зафіксували на Покровському напрямку – 42 рази.

Загалом за добу сталося 136 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті лінію фронту та розповідає про ситуацію на різних напрямках.

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Яка ситуація на різних напрямках

Відбулося дев'ять боєзіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу Липців, Тихого та Вовчанська.Зафіксовано шість бойових зіткнень, зокрема, в районах Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового.

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Ворог здійснив 19 атак біля Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.Відбулося 21 бойове зіткнення. Українські захисники успішно відбивали штурми ворога поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.Точилося 10 боїв, зокрема, біля Часового Яру та Іванівського.Російські війська здійснили 18 атак неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка.

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Наші захисники відбили 42 штурмові дії ворога в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Калинового, Олександрівки, Веселого, Іванівки, Калинівки, Скучного, Яснобродівки, Карлівки, Пантелеймонівки, Новожеланного та Межового. Найбільша активність противника спостерігалася поблизу Іванівки та Желанного.Наші воїни зупинили вісім атак противника біля Красногорівки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборонні позиції наших військ.Російські війська здійснили штурмові дії проти українських підрозділів біля Водяного.Ворог здійснив дві наступальні спроби, які завершилися невдачею.Ситуація – без суттєвих змін.

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Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.Окупанти продовжують підтримувати військову присутність, здійснюють мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії та збільшують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

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Що стосується втрат Росії, то за минулу добу вони такі: