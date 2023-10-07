ЗСУ відбили атаки на Сході й продовжують наступ на Півдні: карта бойових дій за 7 жовтня

Сили оборони України уже 591 день продовжують звільняти нашу державу від російських загарбників. Так, українські захисники змогли відбити атаки ворога на східних рубежах оборони, а також просунутися в південних областях України.

Загалом протягом доби відбулося 34 бойових зіткнення на фронті. Крім того, ворог завдав 3 ракетних, 67 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

До теми ЗСУ мали частковий успіх біля Копані та Новопрокопівки, а також на схід від Андріївки

Що відбувається на Сході України

Нанаші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карту

Наили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Макіївки: дивіться на карту

Натаворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. До того ж противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області.

Ворог атакував позиції ЗСУ біля Мар'їнки: дивіться на карту

Наукраїнські воїни відбили атаки ворога біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Вугледара: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, в ході ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку ЗСУ мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області.

Яка ситуація на Півдні нашої держави

Що відбувається на інших напрямках

Нанаші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорізької області. НаСили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

До того ж росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Українські військові завдали втрат ворогу

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські пілоти тричі вдарили по зенітно-ракетних комплексах російської армії.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби противника.