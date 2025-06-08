Ворог активно тисне на Покровському і ще 2 напрямках: карта фронту на 8 червня

Військо Росії не полишає спроб захопити українські території. Протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення на фронті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни тричі штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулася одна атака агресора. Сили оборони відбили штурмові дії ворога в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку противник атакував 22 рази. Агресор намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

На Сіверському напрямку впродовж дня росіяни здійснили один наступ на позиції наших підрозділів біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 15 атак неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки.

Загарбники атакували біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка.

ЗСУ зупинили понад 60 наступальних дій ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 25 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог здійснив 4 спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили ворожу атаку в бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник тричі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин і не тільки.