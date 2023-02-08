Росіяни наступають на 5 напрямках, але зазнають значних втрат: карта бойових дій на 8 лютого
Джерело:Deep State Map
Українські захисники та захисниці 8 лютого продовжують давати потужні відсіч ворогу. Зараз найважчі бої тривають на Сході нашої держави. Зокрема, на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Росіяни досі намагаються захопити Донецьку та Луганську області. Актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Де наступають росіяни
Основний наступ окупанти зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає колосальних втрат, особливо у живій силі.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.
На Півночі – спокійно
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках змін не зафіксували. Наступальних угруповань ворога там наразі немає.
Однак обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. Окупанти запустили ьезпілотник з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області.
Карта бойових дій станом на 8 лютого:
Яка ситуація на інших напрямках
- На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли 40 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Авіаудари були в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.
- На Бахмутському напрямку обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Веселе Донецької області. А загалом - понад 30 населених пунктів.
- На Авдіївському та Новопавлівському – під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. В районі Водяного російські загарбники скидали з БпЛА на позиції наших військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51.
- На Запорізькому напрямку – вогнем накрили 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя.
- На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.