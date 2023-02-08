Росіяни наступають на 5 напрямках, але зазнають значних втрат: карта бойових дій на 8 лютого

Українські захисники та захисниці 8 лютого продовжують давати потужні відсіч ворогу. Зараз найважчі бої тривають на Сході нашої держави. Зокрема, на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Росіяни досі намагаються захопити Донецьку та Луганську області. Актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Де наступають росіяни

Основний наступ окупанти зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає колосальних втрат, особливо у живій силі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

На Півночі – спокійно

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках змін не зафіксували. Наступальних угруповань ворога там наразі немає.

Однак обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. Окупанти запустили ьезпілотник з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області.

Карта бойових дій станом на 8 лютого:

Яка ситуація на інших напрямках