Ворог наступав під Бахмутом і вчепився за Роботине: карта боїв за 8 серпня
8 серпня 2023, 08:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямку. Водночас ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та на Запоріжжі.
Протягом минулої доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень. Українські захисники стримують агресора на Куп'янському та Лиманському напрямках.
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Росіяни наступають на СходіНа Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.
Карта боїв на Куп'янському напрямкуНа Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське Донецької області.
Карта боїв на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Констянтинівка Донецької області.
Карта боїв за Мар'їнкуНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів Донецької області.На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.
Карта боїв у районі РоботиногоНа Херсонському напрямку противник завдав авіаударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам'янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.