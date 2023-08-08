Ворог наступав під Бахмутом і вчепився за Роботине: карта боїв за 8 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямку. Водночас ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та на Запоріжжі.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень. Українські захисники стримують агресора на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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Росіяни наступають на Сході

наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Констянтинівка Донецької області.

Карта боїв за Мар'їнку

ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів Донецької області.ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Роботиного

противник завдав авіаударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам'янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.