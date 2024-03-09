ЗСУ відбили численні атаки ворога на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій 9 березня

Українські військові продовжують 745 добу протистояти нападам російських окупантів. Попри колосальні втрати російські військові не полишають спроб наступати на Навопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Зокрема нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.Українські війська відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.Збройні Сили відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті

. ОСУВ "Таврія" інформує, що наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Російська армія штурмувала позиції в районі Авдіївки: дивіться на карті

На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбили атаки ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Які втрати у ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.

На цій ділянці фронту Сили оборони відбили 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що на цій ділянці українські захисники надалі продовжують утримання позицій.