Росіяни сунуть на Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій на 9 грудня
9 грудня 2023, 08:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 654 дні дають відсіч окупантам у повномасштабному вторгненні. Сили оборони не лише завдають чималих втрат росіянам, але й проводять наступальні операції.
Активні бойові дії тривають на всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.
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Бойові дії на СходіНа Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Так, ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.
На Куп'янському напрямку тривають бої: дивіться на карті
На Лиманському напрямку українські військові відбили російську атаку в районі Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Разом з тим, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку тривають тяжкі бої. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника на цьому напрямку.
Біля Авдіївки ворог не полишає спроб наступу: дивіться на картіНа Мар'їнському напрямку ворог також не полишає спроб наступу. Сили оборони продовжують стримувати ворога й відбили 24 російські атаки.
Сили оборони відбивають атаки поблизу Мар'їнки: дивіться на картіНа Шахтарському та Запорізькому напрямках Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.