Росіяни сунуть на Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій на 9 грудня

Українські захисники вже 654 дні дають відсіч окупантам у повномасштабному вторгненні. Сили оборони не лише завдають чималих втрат росіянам, але й проводять наступальні операції.

Активні бойові дії тривають на всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

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Бойові дії на Сході

Наворог не полишає спроб наступати. Так, ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Куп'янському напрямку тривають бої: дивіться на карті

Наукраїнські військові відбили російську атаку в районі Спірного Донецької області. НаСили оборони відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Разом з тим, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті

Натривають тяжкі бої. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника на цьому напрямку.

Біля Авдіївки ворог не полишає спроб наступу: дивіться на карті

Наворог також не полишає спроб наступу. Сили оборони продовжують стримувати ворога й відбили 24 російські атаки.

Сили оборони відбивають атаки поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

На Півдні триває контрбатарейна боротьба

На Півночі ситуація без змін

НатаСили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.НаЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натапротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.