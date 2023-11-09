Ворог відновив штурми на Лиманському напрямку: карта бойових дій за 9 листопада

Українські військові вже 624 день продовжують звільняти територію держави, виганяючи звідти ворога. Водночас росіяни не припиняють атакувати позиції наших захисників і завдавати ударів по тилових містах і селах.

Так, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що змінилося на Сході України

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисникипротивника.

Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області. Успіху не мав.

Противник відновив наступ поблизу Новоєгорівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни атакували біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

Окупанти все ще хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни

Сили оборони відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

Ворог штурмував українські позиції в районі Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Яка ситуація на інших напрямках

Які втрати у техніці завдали ЗСУ ворогу

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції наЗокрема, вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.