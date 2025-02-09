Бої на Покровському напрямку, вороги штурмують позиції: карта бойових дій 9 лютого
- За добу на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнення, ЗСУ завдали ударів по 6 районах зосередження ворога.
- На Покровському напрямку ЗСУ успішно зупинили 54 штурми та наступальні дії ворога.
- ЗСУ ліквідували 1460 російських окупантів та знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та іншу техніку.
Російська армія щодня завдає ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах з різних видів озброєння. Окупанти не припиняють наступи, але Сили оборони України активно протидіять ворогові, захищаючи свою територію. За добу на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнення.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ. Минулої доби ЗСУ змогли уразити 6 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські засоби та дві радіолокаційні станції російських окупантів.
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Яка ситуація на фронті за минулу добу
На Харківському напрямку українські війська відбили дві ворожі атаки в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку минулої доби окупанти атакували 7 разів, штурмові дії противника відбито біля населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
На Лиманському напрямку росіяни атакували 7 разів. Вони намагалися просунутись у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки.
На Сіверському напрямку відбулося 4 атаки на позиції ЗСУ в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку було три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.
На Торецькому напрямку російські війська здійснили 9 атак біля Кримського та Торецька.
На Покровському напрямку ЗСУ успішно зупинили 54 штурмів і наступальних дій противника в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко.
Ситуація на Покровському напрямку: карта фронту
На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 12 ворожих атак, росіяни сконцентрували зусилля біля Костянтинополя.
Наступи росіян біля Костянтинополя: показуємо на карті
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили одну атаку в напрямку Новополя.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби не було наступальних дій з боку росіян.
В операційній зоні в Курській області підрозділи ЗСУ за минулу добу відбили 28 атак російських військових. Противник завдав 44 авіаційних ударів, із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артобстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 15 з них – із РСЗВ.
ЗСУ ліквідували 1460 російських окупантів, а також знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, літак, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 127 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.