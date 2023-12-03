Окупанти штурмують у районах Бахмута і Куп'янська: карта бойових дій 3 грудня

Наші захисники продовжують тримати героїчну оборону на Сході. Поки ворог не полишає намірів оточити Авдіївку, ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

За минулу добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На яких ділянках фронту було найгарячіше, читайте далі.

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Непроста ситуація на Сході

Ворог не припиняє атакувати на більшості східних напрямків.

Так, напротивник здійснив штурми у районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Тут Сили оборони відбили 7 ворожих атак.

Окупанти атакують біля Синьківки на Харківщині: дивіться на карті

Наросіяни безуспішно намагалися перехопити ініціативу у районі Серебрянського лісництва Луганської області. Українські військові зупинили 4 атаки противника.

Наокупанти активізувалися в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Клищіївки Донецької області. Аж 21 атака була відбита нашими захисниками. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бої у районі Клищіївки Донецької області: що відбувається на фронті

Наросійські військові не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони перешкоджають намірам противника та завдають йому значних втрат. Безуспішно загарбники наступали у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області. Загалом тут відбито 25 атак.

Росіяни хочуть взяти Авдіївку в облогу: дивіться на карті

Наокупанти провели невдалі штурми у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. 11 разів ворог отримав ляща від українських військових.

На Півдні ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра

Натеж виявилися безуспішніми ворожі штурми в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.Напротивник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, виснажуючи противника вздовж усій лінії фронту.

На Півночі ворог здійснює диверсії

НаСили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по тилах противника.Натаросіяни проводять активну диверсійну діяльність для того, щоб не дозволити Україні перекинути свої підрозділи з північного кордону на інші ділянки фронту.

Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

За даними Генштабу, минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.