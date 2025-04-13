Ворог здійснив понад 30 атак на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу

Триває вже 1145-й день повномасштабної агресії Росії проти України. Протягом доби противник продовжував інтенсивні бойові дії, здійснивши 120 штурмових зіткнень уздовж усієї лінії фронту.

Найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни просунулися на кількох напрямках, а українці біля Курахового: огляд фронту від ISW

Які ситуація була на лінії фронту за минулу добу

Російські війська завдали 135 авіаударів, скинувши 249 керованих авіабомб по позиціях українських захисників і мирних населених пунктах. Зафіксовано понад 6600 артобстрілів, з них 157 – із систем залпового вогню. Агресор також застосував 2709 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілїля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

Українська авіація, артилерія та ракетні війська уразили низку важливих цілей окупантів: знищено сім районів скупчення ворожих сил, два командні пункти, три засоби ППО і шість артилерійських систем.

На Харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

Три ворожі атаки було відбито на Сіверському напрямку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

Ворог здійснив 16 атак на Торецькому напрямку в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.

Сили оборони відбили 5 атак ворога на Новопавлівському напрямку у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Малих Щербаків.

На Придніпров’ї противник чотири рази безуспішно намагався покращити свої позиції.

На Курщині минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності.

Крім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню,

– зазначають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Карта бойових дій від Генштабу

Ворог продовжує зазнавати великих втрат: за добу українські сили ліквідували 1220 окупантів. Також знищено 12 танків, 33 бронемашини, 71 артсистему, 1 засіб ППО, 147 БпЛА, 143 автівки, 1 важку вогнеметну систему та 1 одиницю спецтехніки.