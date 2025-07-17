Окупанти просунулися на 4 напрямках, а ЗСУ – на одному: огляд фронту та карти від ISW

Українські військові 16 липня мали просування на одному із напрямків фронту. Водночас росіянам вдалося просунутися на 4 напрямках у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Понад 170 боєзіткнень, 60 – на Покровському напрямку: карта бойових дій на 16 липня

Де були просування на фронті станом на 17 липня?

У Курській області продовжувалися бої. Просувань з обох сторін зафіксовано не було.

продовжувалися бої. Просувань з обох сторін зафіксовано не було. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися біля Кіндратівки.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися біля Кіндратівки. Російська армія нещодавно просунулася на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в районі олійноекстракційного заводу в північній частині Вовчанська та в лісистій місцевості на північний захід від цього міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в районі олійноекстракційного заводу в північній частині Вовчанська та в лісистій місцевості на північний захід від цього міста. Окупанти продовжували наземні атаки у напрямку Великого Бурлука , але підтвердженого просування не досягли. Те саме відбувалося і на Куп'янському напрямку .

, але підтвердженого просування не досягли. Те саме відбувалося і на . Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать, що противник нещодавно просунувся на південний захід від Греківки.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать, що противник нещодавно просунувся на південний захід від Греківки. Росіяни також мали успіхи на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Карпівки.

Ситуація на фронті 17 липня / Карти ISW

На Сіверському , Торецькому та Покровському напрямках , а також поблизу Часового Яру тривали бої. Однак просувань ні з боку ЗСУ, ні з боку ворога зафіксовано не було.

, та , а також поблизу тривали бої. Однак просувань ні з боку ЗСУ, ні з боку ворога зафіксовано не було. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що росіяни нещодавно захопили Новохатське.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що росіяни нещодавно захопили Новохатське. Поблизу Великої Новосілки, Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку окупанти також намагалися рухатися. Жодних просувань в окупантів там не було.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що ЗСУ мали успіхи на Сумському напрямку. Водночас ворог просунувся на півночі Харківської області, біля Борової, на Лиманському та Новопавлівському напрямках.