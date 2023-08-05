Окупанти наступали на Запоріжжі, бої біля Кліщіївки: карта бойових дій за 5 серпня

Російські військові наступають на Сході України, а також намагаються відновити втрачене положення. Гарячі бойові дії тривають на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Українським військовим доводиться стримувати окупантів під шквальним вогнем артилерії та авіаударів.

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Українські бійці стримують росіян біля Кліщіївки

Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Ворог завдав авіаударів в районах Маркового, Кліщіївки, Білої Гори та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Кліщіївки

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки, Старомихайлівки та Красногорівки. Ворог завдав авіаударів біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Мапа бойових дій у районі Мар'їнки

Окупанти намагаються повернутися у Благодатне

ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаударів біля Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка на Донеччині та Старомайорське і Левадне Запорізької області.

Карта боїв у районі Благодатного

противник вів безуспішні наступальні дії біля Новопокровки. Завдав авіаударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Мапа боїв біля Новопокровки

противник завдав авіаударів в районі Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.ворог завдав авіаударів в районах Григорівки та Серебрянки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.противник завдав авіаударів біля Одрадокам'янки та Дач. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог завдав авіаударів в районах Волфиного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.