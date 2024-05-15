ЗСУ змістилися біля Вовчанська та Липців на Харківщині, бої тривають: карта фронту 15 травня

У Генштабі наголошують, що ситуація на фронті залишається складною, однак контрольованою. Росія використовує свою перевагу в живій силі та техніці й, за підтримки авіації, інтенсивно атакує позиції наших захисників. Однак українські воїни щосили стримують натиск окупантів та завдають ворогу максимальних втрат.

Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів, що окупанти концентрують свої зусилля у Харківській області. А також на Краматорському та Покровському напрямку Донецької області, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті 15 травня

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Це удвічі більше, ніж в такий же день тиждень тому.

кількість ворожих атак зросла до 18. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Глибоке – Липці, Лук'янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (територія Росії) – Вовчанськ. На окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та ворожого штурмуросійські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 25 атак, зокрема в районах Синьківки, Вільшанки, Петропавлівки, Берестового та М'ясожарівки та інших. Успіху ворог немає. Ба більше, ЗСУ змогли відновити втрачені раніше позиції на деяких напрямках.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Іванівки та Терни. Просування ворога не допущено.

На Покровському напрямку відбивали 61 атаку ворога в районах Олександрополя, Калинове, Новоолександрівки, Соколя, Уманського, Нетайлівки, Євгенівки Новоселівки Першої Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак зросла до 24. Ворог намагався покращити своє тактичне положення за підтримки авіації. Однак українські воїни намагались теж покращити своє положення і мали успіх.

Донецької області захисниками успішно відбито 9 атак ворога в районах Водяного та Старомайорське. ЗСУ мали успіх в покращенні свого положення.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 4 атаки ворога в районі Роботине.

На Придніпровському напрямку окупанти досі намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринків, успіху не мав.

На інших напрямках особливих змін в обстановці не відбулося.

Втрати ворога продовжують зростати

Наші воїни продовжують завдавати російським військам великих втрат у живій силі та техніці та ефективно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 1 засобу ППО, 1 РЛС, 1 складу боєприпасів, 1 ЗРК та 6 районах зосередження особового складу противника.