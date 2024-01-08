Росіяни пруть на Авдіївку та Синьківку: як за тиждень змінилася карта фронту

Російські війська продовжують активні наступальні дії на багатьох напрямках. Для ворога це коштує величезних втрат, але, схоже, він не планує зупинятися.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 1 – 7 січня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Бої біля Мар'їнки

На окупацію Мар'їнки в росіян пішли майже 10 років. Саме так, перші спроби були ще одразу після початку агресії у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році вони лише загострилися. Лише під кінець 2023 року ворог зміг зайняти руїни повністю знищеного міста.

Та на цьому російські війська не збираються зупинятися. Ворог намагається просунутися в бік Курахового. Зокрема, протягом останнього тижня він вдався до активних спроб штурму Георгіївки. Втім, українські оборонці змогли відбити атаки.

Росіяни наступають у бік Георгіївки: дивіться карту

Наступ росіян на Авдіївку

Так само ворог не покидає своїх спроб оточити та захопити Авдіївку. Поля довкола міста вже багато місяців вкриті тілами російських штурмовиків, але це не має жодного значення для Кремля, якому понад усе потрібна бодай якась "перемога" напередодні президентських виборів.

Зокрема, протягом минулого тижня росіяни вели активні дії в районі Степового, а також пробували просуватися на південь з боку Веселого. Також незначні успіхи у ворога були в районі Водяного та Пісків на південному фланзі Авдіївки.

Наступ росіян на Авдіївку: дивіться карту

Невдалі спроби штурму Синьківки

Ще на початку осені 2023 року ворог сконцентрував велику кількість сил і засобів на Куп'янському напрямку. Ключове завдання – знову захопити Куп'янськ-Вузловий, який був важливим логістичним центром росіян до Харківської операції у вересні 2022 року.

Втім, Сили оборони змогли за рік вдало вибудувати лінію оборони на цьому напрямку. Тож планам ворога так і не судилося здійснитися. Замість захоплення Куп'янська, вже багато місяців росіяни безуспішно намагаються окупувати бодай невеличку Синьківку. На її околицях зараз справжнє кладовище ворожої техніки.

Знищена російська техніка біля Синьківки / Кадр з фільму "Дворічна: Іван Чорний"

Попри величезні втрати, намір ворога захопити Синьківку до кінця 2023 року провалився. Зараз росіяни продовжують свої штурмові дії, але досі безуспішно.

Наступ росіян на Синьківку: дивіться карту