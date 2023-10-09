Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту

Російські військові пробують повернути собі втрачені влітку позиції, а на окремих ділянках і зовсім мають часткові успіхи в наступі. Тим часом Сили оборони продовжують просування довкола Роботиного та під Бахмутом.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 1 – 8 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Просування в бік Токмака триває

Багато скептиків вже встигли заявити про буцімто "зупинку" наступальних дій українських сил на південних напрямках. Втім, очевидно, що це було дуже поспішною заявою.

Українські військові й надалі продовжують розширювати плацдарм свого наступу з Роботиного Запорізької області. Це відбувається не так швидко, як багатьом хотілося б. Та варто враховувати й умови, за яких відбувається це просування.

Росіяни й досі володіють відчутною кількісною перевагою й міцно засіли на добре укріплених оборонних позиціях. Ба більше, ворог не припиняє свої контратаки на раніше втрачені позиції. Та навіть за таких умов наші військові продовжують своє поступове, але впевнене просування.

ЗСУ просуваються довкола Роботиного: дивіться карту

Несподівана атака з Марфополя

Протягом усієї російсько-української війни наш ворог намагається вчитися й іноді може створювати спражвні сюрпризи для українських сил. Цього разу росіяни, схоже, намагаються знайти вразливі місця в українській обороні.

Місцем прощупування стала ділянка на північ від села Марфопіль Запорізької області. Росіяни тут мають часткові успіхи, але переважно тактичні – ворог зміг захопити декілька посадок, які утримували Сили оборони України.

Що цікаво, ще в березні 2022 року українські військові змогли звільнити села Зелений Гай, Червоне, Веселе й Затишне. Після цього й досі протягом понад півтора року ділянка фронту між Червоним і Марфополем практично не зазнавала змін – хіба що зовсім мінімальних.

Росіяни несподівано атакували з Марфополя: дивіться карту

Нові успіхи під Бахмутом

Після звільнення сіл Андріївка та Кліщіївка, що розташовані на південь від Бахмута, Сили оборони України не зупиняють своє просування. Схоже на те, що українські військові націлені не так на сам Бахмут, як на позиції, розташовані на схід від звільнених сіл.

Саме в східному напрямку українські військові й просуваються протягом минулих тижнів. Місцями Сили оборони вже перейшли залізничне полотно. Далі за ним розташовані притока річки Бахмутки й траса, яка сполучає Бахмут з Горлівкою. Якщо українським силам вдасться її перейти, це дозволить перерізати один з важливих логістичних маршрутів ворога.

Просування ЗСУ під Бахмутом: дивіться карту

Росіяни мають успіхи біля Макіївки

Протягом минулого тижня російські військові змогли просунутися на східному напрямку від села Макіївка Луганської області. Саме село було звільнене рік тому внаслідок блискавичної контрнаступальної операції у вересні – жовтні 2022 року.

Спершу основні зусилля ворога були сконцентровані в напрямку Новоєгорівки. Та отримати серйозно успіху там росіянам так і не вдалося. Тож, схоже, вони вирішили змістити напрямок свого удару.

Зі слів бійців з цього напрямку, ворожі штурмові дії можуть тривати по декілька діб фактично без перерв. Ба більше, тут на руку росіянам грає той факт, який біля Новоєгорівки навпаки допомагав Силам оборони України.

Тут поряд з адміністративною межею Луганської області протікає ріка Жеребець. Біля Новоєгорівки вона розташована просто за спинами російських військ, що відчутно складнювало їхню логістику.

У Макіївці ситуація складається абсолютно навпаки. Тут річка Жеребець відрізає оборонців Макіївки від решти гарнізону української оборони. Імовірно, саме на це й робив ставку ворог, коли планував новий напрямок свого удару.

Доволі чітко масштаби наступу на Лиманському напрямку описав командувач Сухопутних військ ЗСУ герал Олександр Сирський. За його словами, одна рота ПТРК 66 бригади всього за 4 дні знищила 25 ворожих танків.

Росіяни наступають на Макіївку: дивіться карту