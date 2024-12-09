Ворог тисне на Покровському напрямку, ЗСУ зупинили 53 штурми: карта бойових дій на 9 грудня

Ситуація на фронті залишається складною. Використовуючи перевагу в живій силі й техніці, агресор безупинно атакує позиції Сил оборони. Захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Минулої доби зупинили 53 штурмові дії росіян на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті: карта бойових дій 09.12.2024

Протягом минулої доби, 8 грудня, на фронті зафіксували 191 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку агресор 5 разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.

На Куп'янському – за добу атакував 8 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової й Загризового.

На Лиманському – було 28 російських атак. Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону біля Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.

На Краматорському – тричі атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак неподалік Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському – українські захисники зупинили 53 штурмові дії окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Курахівському напрямку наші воїни відбили 40 російських атак. Найактивніше загарбники намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Времівському – агресор здійснив 19 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському – окупаційні війська за підтримки авіації один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Нестерянки.

У Генштабі наголосили, Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину території України. Наші військові успішно відбили 7 наступальних дій на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському й Сіверському – минулої доби агресор активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 9 грудня