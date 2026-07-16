24 Канал презентує текстову версію щоденного огляду подій на фронті російсько-української війни від журналіста нашого видання Андрія Дрозди.

Сьогоднішній огляд подій навколо українського оборонного сектору можна назвати "моментом істини", але не через події на фронті, де не припиняються бойові дії.

Поки на фронті тривають запеклі бої, в тилу розгортається масштабна драма — кадрові перестановки, що сколихнули суспільство – детально про ключові події 16 липня у нашому регулярному огляді.

Ситуація на карті бойових дій 16 липня

На фронті ситуація залишається стабільно важкою, з акцентом на Покровський та Добропільський напрямки.

Добропільський напрямок: За минулу добу це єдина ділянка, де зафіксовані зміни.

Ворог намагається прорватися піхотними групами до населених пунктів навколо міста Добропілля (Білицьке, Красноярське).

Детальна карта Добропільського напрямку та динаміка просування ворога, за даними DeepState / Скріншот

Незважаючи на чисельну перевагу ворога, підрозділи "Азову" та десантно-штурмові війська тримають оборону.

Битва за Костянтинівку: Місто перебуває під постійними обстрілами КАБами. Наша авіація активно працює по позиціях, де ворог намагається накопичувати сили для нових штурмів.

Візуалізація лінії фронту в районі Костянтинівки, за даними DeepState / Скріншот

Успіхи в морі та повітрі: удари по логістиці росіян

Українські сили продовжують операцію з ізоляції Криму та знищення нафтового експорту Росії.

Атака на тіньовий флот Росії: Морські дрони СБУ (зокрема типу "Мамай") успішно уразили великі російські танкери "Луїс 1" та "Банда".

Удари припали на кормову частину, пошкодивши машинне відділення. Це означає, що відновлювати судно доведеться довго. Якщо це взагалі можливо для росіян в їхніх нинішніх умовах.

Удари по авіабазах: повітряні дрони Сил оборони завдали ударів по авіабазі в Енгельсі та по суднах класу "річка-море" в акваторії Чорного моря.

Об'єктивний контроль ударів по базі росіян в Енгельсі – дивіться відео:

Це системна робота зі знищення російської логістики. І вона триває, перетворюючи море на дуже небезпечну для окупантів середовище.

Кадровий землетрус: відставка Михайла Федорова

Найбільш резонансною подією стала відставка Михайла Федорова з посади в Міністерстві оборони. Це рішення викликало хвилю обурення серед військових та волонтерів.

Результати роботи: за пів року команда Федорова змогла відключити окупантам Starlink, запустити виробництво дронів на оптоволокні та реалізувати програму "логістичного локдауну" для Криму.

Міжнародна реакція: європейські партнери, зокрема Андріус Кубілюс, висловили занепокоєння, адже Федоров був ключовою фігурою в оборонних інноваціях.

Протести та реакція суспільства: У великих містах України пройшли акції на підтримку реформаторів під гаслом "Армії потрібні зміни".

Відставка ефективного міністра оборони викликала обурення частини громадянського суспільства / фото – 24 Канал

Загальні підсумки

Україна стоїть на роздоріжжі: з одного боку — технологічний ривок та асиметричні відповіді ворогу, з іншого — внутрішні політичні кризи, які деморалізують суспільство як в тилу, так і на фронті.

Саме через це нині так тішаться росіяни й так засмучені українці.

Ситуація потребує виважених рішень, адже від ефективності управління обороною залежить доля фронту та всієї війни.

Відеоверсія аналізу головних подій війни за 16 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: