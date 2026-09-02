Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві, брехня Путіна про фронт і нові зміни в українському війську: огляд подій війни 2 вересня

У традиційному огляді подій війни від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди – аналіз головних операцій та ситуації на фронтах станом на 2 вересня 2026 року.

У традиційному огляді подій війни від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди – аналіз головних новин доби, деталі операцій та розбір ситуації на фронті станом на 2 вересня 2026 року.

Київська стрілянина між ГУР і СБУ: що сталося на вулиці Шумського

Традиційний огляд 24 Каналу починається з Києва, але не з дронових чи ракетних ударів, які теж були, а з сенсаційної історії. Спершу Російський Добровольчий Корпус (РДК, російські опозиціонери під крилом ГУР, – 24 Канал) заявив про викрадення свого заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова.

За словами РДК, кілька днів тому Каплунова викрали невідомі у дворі власного будинку. Вони одразу звернулися до ГУР, СБУ і ДБР, однак, за їхньою заявою, не отримали чіткої інформації ні про місце перебування Каплунова, ні про висунуті йому звинувачення.

Окремо в РДК підкреслили, що ще місяць тому його нагородили, а тепер затримали. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна прямо заявив, що якщо Україна є правовою державою, то подібне свавілля є неприпустимим.

З цього випливає дуже жорстка інтерпретація: хтось із силовиків нібито свавільно захопив людину, вивіз її в невідомому напрямку, а про підстави й статус не повідомив.

Вчора на цю заяву реакції влади чи силових органів не було. Натомість вночі в Києві відбулася перестрілка на вулиці Юрія Шумського. На кадрах відео було видно озброєних людей у камуфляжі, а згодом стало зрозуміло, що на місце прибув командир спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО. Його намагалися не пускати, лунали фрази російською на кшталт: "Прапустіте камандіра".

Ситуація виглядала не як узгоджені дії силовиків, а як відкритий конфлікт. Очевидці й мешканці району писали, що чули постріли.

Вранці СБУ заявила, що спільно з ГУР МО запобігла теракту, який ФСБ нібито готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну до Дня Незалежності.

Пізніше ГУР теж оприлюднило допис, де йшлося, що ГУР і СБУ нібито зірвали можливе проведення теракту проти російського опозиційного лідера, який прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Але цей допис швидко зник зі сторінок ГУР.

Після цього почали з'являтися вже реальні кадри збройної сутички на Шумського. Вранці, за даними журналістів, на місце прибули представники ГУР, СБУ, Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ та ДБР. Сторони домовилися розрядити зброю, аби можна було почати слідчі дії. Уже тоді було відомо про поранених.

Далі у новій заяві СБУ вже говорилося, що в рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ, співробітники Служби проводили невідкладні слідчі дії. Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу.

Для припинення нападу, за словами СБУ, залучили спецпідрозділ "Альфа", правоохоронці застосували зброю. Там також вказувалося, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України, у них вилучили зброю та документи. Є поранені серед тих, хто чинив спротив

У цій версії вже зникає будь-яка згадка про ГУР, і тому весь сюжет виглядає як відкритий конфлікт між ключовими спецслужбами держави на вулицях Києва під час війни.

Це дуже небезпечно для державної безпеки, оборони та суспільства. Коментарів від міністра оборони, керівника СБУ чи президента немає. Усі мовчать (крім Буданова). Суспільство часто чує: цивільним не можна дозволяти вогнепальну зброю, бо буде хаос. Але тут хаос у Києві влаштували самі СБУ та ГУР, почавши фактично відкриту війну між собою.

Це не перший симптом. Вже було багато свідчень і ситуацій, які вказують на конкретні, агресивні конфлікти між ГУР і СБУ в різних сферах. Можна згадати історію з підривом підсанкційного олігарха Єрмолаєва в Монако, де також спливали версії про причетність гурівців. Або розстріл співробітниками СБУ агента ГУР банкіра Дениса Кірєєва у 2022-му.

Україна закриває російське небо

Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що авіакомпанії, які досі працюють у російському повітряному просторі, мають усвідомити: російське небо стає небезпечним.

Президент пояснив це тим, що Росія атакує український повітряний простір дронами та ракетами, а отже, Україна може перенести цю небезпеку в російське небо.

Зеленський також попередив кожну авіакомпанію, кожного страховика і всіх, хто користується російськими аеропортами, що безпечні моменти в небі Росії закінчилися.

Заява президента Зеленського – дивіться відео:

Заява українського лідера – сигнал до блокування будь-якого авіаруху в Росії. Щоб аеропорти Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Казані та інших великих міст не працювали. Видно, йдеться про масштабну кампанію виснаження, яка має вдарити не лише по нафтопереробленню, а й по логістиці та внутрішніх перельотах у РФ.

В американській пресі раніше згадували про "Операцію M&M’s", яку розробляв нібито міністр оборони Федоров. Тоді йшлося про тисячі недорогих дронів із технологіями штучного інтелекту, які могли б паралізувати аеропорти в Росії. Видно, тепер прийшов час M&M’s.

Вже є реакції перевізників: падають акції "Аерофлоту", авіакомпанія Pegasus скасувала рейси між Москвою і Туреччиною, а загалом уже ледь не сімдесят рейсів скасовані або відкладені.

Путін назвав ці дії "державним тероризмом України". Однак диктатор вочевидь забув, що саме Росія давно займається державним тероризмом, зокрема через спроби підривів не лише українських літаків, але й німецьких, про що вчора прямо заявили урядовці ФРН, звинувативши в цьому Росію.

Фронт, Путін і його брехня про "оточення" та Суми

У Бішкеку Путін заявив, що поспілкувався з Герасимовим (начальником Генштабу РФ, – 24 Канал) і отримав нібито об’єктивну картину поля бою.

На підставі отриманої "інформації" Путін стверджував, що Росія нібито нарощує темпи наступу всюди. Насправді темпи російського наступу за літо впали, а просування на фронті мізерні.

Найбільш показовою є брехня Путіна про Суми, назва цього міста диктатору, до речі, також не підкорилась.



Стендап Путіна у Бішкеці вийшов жалюгідним / Фото – Кремль

Путін заявив, що до Сум залишилося лише 12 кілометрів (при цьому за місяць до того він казав про нібито 10,5 кілометрів). Також Путін заявив про "окружну" Сум, якої в місті просто не існує.

У реальності, за даними DeepState, від району Юнаківки, де йдуть бої, до околиць Сум – приблизно 20 – 22 кілометри. Якби росіяни були за 12 кілометрів, то вже мали б пройти низку сіл і стояти зовсім на інших рубежах, чого немає.

Ще одна хвороблива заява Путіна – про нібито "звільнення" Святогірська. Насправді місто контролюється українськими військами, а на цьому напрямку зараз навпаки відбуваються контратаки українських сил, зокрема підрозділів 3-го армійського корпусу.

Там ідуть флангові удари по російському виступу на Лиманському напрямку, а деякі іноземні оглядачі навіть говорять про успішний український контрнаступ і звільнення значної території.



Дід не вивозить / Фото – Кремль

Путін також стверджував, що в районі Пісків Радьківських, біля Борової, оточено близько п’яти тисяч українських військових, а ще дві тисячі нібито оточено на півночі Харківщини. Це повна брехня. Для такого оточення росіяни, як мінімум, мали б вийти на Оскільське водосховище, чого не сталося й близько.

Путін також говорив про 270 квадратних кілометрів, які російські війська начебто захопили у серпні, та про 15 населених пунктів. Реальна статистика може виявитися зовсім іншою, особливо з огляду на Лиманську контрнаступальну операцію. Але про її результати наразі мовчимо.

Цікаво, що Путін визнав проблему з ударами по НПЗ, але знову набрехав, заявивши, що відремонтувати треба лише 10%, а Росія втратила лише 1% ВВП. Насправді уражено значно більше російських нафтопереробних потужностей.

Добропільський напрямок і нова структура управління обороною

На Добропільському напрямку 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу НГУ "Азов".

У заяві "Азову" йдеться, що впродовж серпня кілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу корпусу, де виконали бойові завдання із зачистки інфільтрованого противника в смугах оборони бригад. Там також відзначили покращення виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат.



Ситуація в районі Добропілля / Скриншот карти DeepState

Йдеться про зведення розрізнених сил полку на одній ділянці фронту. Частина батальйонів "Скелі", які раніше діяли на Харківщині, можуть повернутися на Донеччину та об'єднатися на Добропільському напрямку.

"Скеля" – це велике угруповання, яке має значний особовий склад, і союз зі структурами "Азову" може зробити його ще ефективнішим.

Нова модель оборони Донеччини стає більш зрозумілою. Генерал Білецький очолить угруповання, яке відповідатиме за Лиман, Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, а Денис Прокопенко і корпус "Азов" – за південнішу ділянку, зокрема район Добропілля.

Огляд подій війни від Андрія Дрозди за 2 вересня 2026 року – дивіться відео: