Одразу на 3 напрямках росіяни здійснили більше ніж по 30 атак: карта фронту 21 травня

ЗСУ стримують натиск російських військ на фронті, завдаючи їм значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки. Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора була атака ворога в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку противник атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку агресор здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворожі сили 6 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку військові армії країни-агресорки здійснили 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька. Росіяни атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили 2 штурмові дії в районі Високого.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснив ворог на Придніпровському напрямку.