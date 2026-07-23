Генерал Драпатий розпочав роботу на посаді головнокомандувача Збройних сил України та представив нового начальника Генерального штабу Ігоря Скибюка.

На фронті росіяни намагаються розширити зону інфільтрації на Сумщині й Харківщині, просуваються поблизу Краматорська та продовжують тиск на Добропільському напрямку.

Водночас українські дрони нищать російську логістику, енергетику окупованого Криму і судна "тіньового флоту".

Про ситуацію на полі бою станом на 23 липня – читайте в текстовій версії традиційного огляду від журналіста 24 Каналу Андрія Дрозди.

Драпатий розпочав роботу на посаді головкома

Михайло Драпатий повідомив, що розпочав виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України. Напередодні президент опублікував фото, яке мало символізувати передачу повноважень від Олександра Сирського до нового керівництва ЗСУ.

У зустрічі взяли участь виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара, колишній начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, Олександр Сирський, Михайло Драпатий, новий начальник Генштабу Ігор Скибюк і заступник голови Офісу президента Павло Паліса.



Бойовий шлях Михайла Драпатого / Інфографіка – 24 Канал

Драпатий представив Ігоря Скибюка як нового начальника Генерального штабу. Генерал-майор раніше командував Десантно-штурмовими військами. 24 Канал підготував детальну біографію пана Скибюка.

За словами Драпатого, вони познайомилися у 2022 році під час операції зі звільнення Херсонщини. Відтоді він знає Скибюка як командира, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

Серед завдань, поставлених перед новим головнокомандувачем:

продовження і посилення наступальних дій у всіх доменах;

планування нових операцій у тилу противника;

розвиток військових технологій;

нарощування спроможностей ЗСУ.

Можливості українських КАБів зростають

На північному сході російські війська намагалися висунутися з району Тьоткіного Курської області в напрямку села Рижівка на Сумщині.

Українські підрозділи територіальної оборони вчасно виявили російські штурмові групи та навели авіацію на місця їхнього накопичення і позиції операторів безпілотників.

Удари по території Росії завдали винищувачі МіГ-29. Вони застосували керовані авіабомби GBU-39 і ASM Hammer. Окупанти намагалися перехопити одну з авіабомб і випустили по ній одразу чотири зенітні ракети, однак марно.



Українські КАБи стають потужною силою / Інфографіка – Міноборони

Таким чином спробу російського наступу на Рижівку вдалося зірвати. А у нас є ще цікавіші КАБи.

Україна вже має на озброєнні плануючі авіабомби з двигунами, здатні уражати цілі на відстані від 100 до 200 кілометрів. Про це повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко.

Раніше авіабомби необхідно було скидати безпосередньо над ціллю, однак у сучасних умовах це створює надто велику загрозу для літаків.

Тепер українські виробники виготовляють власні модулі планування і корекції, які дають змогу скидати бомби з безпечної відстані.



Родина КАБів на озброєнні ЗСУ зростає / Інфографіка – Міноборони

За словами Лебеденка, в Україні вже працюють сім виробників таких систем. Це свідчить про формування окремої інженерної школи та поступове розширення можливостей української авіації.

Дзеркальна відповідь: Український дрон атакував АЗС у Бєлгороді

Окрім авіабомб, Україна продовжує застосовувати безпілотники для ударів по території Росії.

У Бєлгороді дрон підрозділу Strix Державної прикордонної служби атакував автозаправну станцію, біля якої перебували автомобілі.

Це дзеркальна відповідь на регулярні російські атаки по українських АЗС. Лише протягом попередньої доби росіяни двічі атакували заправки у Сумах, а в Харкові FPV-дрони двічі вдарили по одному об'єкту. Там постраждала 22-річна дівчина.

Ворог шукає слабкі місця вздовж кордону та помирає

Російські війська продовжують інфільтраційні дії по всій протяжності кордону Сумської та Харківської областей. Північніше Тьоткіного активність фіксують у районах Глухівської та Есманської громад. Зокрема, йдеться про Сопич, Комарівку і Харківку.

Ближче до Сум і Краснопілля росіяни вже змогли просочитися на окремих ділянках, і не звідусіль їх вдалося вибити.

Основна тактика противника полягає у пошуку слабко прикритих місць, заході малих піхотних груп і спробах закріпитися на українській території.

На півночі Харківської області ворог активізував спроби проникнення через кордон. Зокрема, російська піхота намагалася наступати в районі Артільного. Це село розташоване між ділянками фронту біля Вовчанська та Куп'янським і Великобурлуцьким напрямками.



Ситуація на Харківщині / Скриншот карти Deepstate

Раніше інфільтраційні дії фіксувалися в районах Отрадного, Амбарного і Мілового. Ворог також намагався просуватися в напрямку Чугунівки.

Ймовірний задум росіян полягає у розширенні буферної зони та з'єднанні між собою окремих ділянок, куди вже вдалося просочитися.

У перспективі противник хотів би витягнути цю зону вздовж річки Вовча до Вовчанська та створити додатковий тиск на Великий Бурлук і Білий Колодязь.

Бригада "Гард" повідомила, що росіяни намагалися розширити зону бойових дій поблизу Артільного. Після значних втрат противник був змушений відступити.

На цій ділянці також працюють військові бригади "Форпост". Вони виявляють російські групи, які заходять по одному або по двоє, і знищують їх безпілотниками.

Таким чином, українські прикордонники продовжують контролювати рух малих піхотних груп уздовж північного кордону Харківщини.

Росіяни просуваються до Краматорська та формують "кліщі" навколо Рай-Олександрівки

На Краматорському напрямку ситуація залишається складною. Російські війська продовжують тиск на Рай-Олександрівку з обох флангів – від Калеників і Никифорівки. Таким чином, навколо села поступово формуються "кліщі".

Бої також тривають південніше траси Слов'янськ – Бахмут, у районах Тихонівки та Васютинського.

Поблизу Тихонівки росіяни намагаються перейти канал "Сіверський Донець – Донбас".

Південніше, в районі Новомаркового, вони вже змогли його форсувати. Хоча канал не є повноводною перешкодою, він тривалий час використовувався як оборонний рубіж.

Від Міньківки та Привілля російські підрозділи атакують у напрямку Малинівки й Тихонівки. На ділянці між Тихонівкою та Васютинським противник просунувся вздовж балки приблизно на два кілометри. Однак повноцінно закріпитися йому не вдалося.



Ситуація на Донеччині / Скриншот карти Deepstate

Значна частина Васютинського зараз фактично перебуває у сірій зоні. Російські групи заходять до села, але українські військові їх виявляють і знищують.

Сектор перебуває під щільним вогневим контролем ЗСУ. По спробах ворога накопичитися, розгорнути логістику або облаштувати позиції завдають ударів артилерією і FPV-дронами.

Попри тактичне просування, росіяни не змогли створити стійкий плацдарм. Від Васютинського до Краматорська – менш як 9 кілометрів

Подальший задум російського командування полягає у закріпленні у Васютинському та просуванні до Першомар'ївки.

Такий маршрут дозволив би ворогу скорочувати відстань до Краматорської агломерації.

Від Васютинського до крайніх будівель Краматорська по прямій приблизно 8,5 кілометра. Від Першомар'ївки – ще менше, близько 6 – 7 кілометрів.

Таким чином російські групи вже фіксують доволі близько до східних околиць Краматорська, хоча стійкого контролю над цією ділянкою вони не мають.

Окупанти набрехали про захоплення Білицького

На Добропільському напрямку російське міністерство оборони заявило про нібито захоплення Білицького. Однак цей населений пункт не можна вважати окупованим.

Російські групи неодноразово намагалися заходити до Білицького, але їх виявляли й знищували. Протягом останнього тижня ворог намагався заводити до селища нові групи чисельністю по шість-сім осіб із напрямків Сухецького і Затишку.

У самому Білицькому фіксували лише кількох російських штурмовиків, яких українські дрони змушували постійно переміщуватися між підвалами.

Спроби посилити присутність з боку Родинського, вздовж залізниці й автомобільних доріг також були марними.

Водночас росіяни мають окремі тактичні просування поблизу Заповідного та Дорожнього.

Дрони Hornet б'ють по логістиці біля Донецька

У районі Мар’їнки українські підрозділи продовжують перерізати російську логістику. Тут працює батальйон безпілотних систем Signum зі складу 59-ї штурмової бригади.

Дрони Hornet атакують російські транспортні засоби, зокрема вантажівки.

Бійці батальйону SIGNUM вибивають логістику росіян на Донеччині – дивіться відео:

Відстань до Мар’їнки не є для них критичною. Навіть якщо рахувати від Покровського, йдеться приблизно про 90 кілометрів, а такі безпілотники здатні долати значно більшу дистанцію.

Російські КАБи четверту добу атакують Павлоград

Російські керовані авіабомби вже чотири доби поспіль долітають до Павлограда. У місті є руйнування і поранені серед цивільного населення.

Від Павлограда до фронту приблизно 100 кілометрів, а до окремих ділянок на межі Дніпропетровської області – близько 80 кілометрів.

Російські літаки не підходять безпосередньо до цього рубежу, однак авіабомби можуть долати до 200 кілометрів. Це загроза, яка поступово зростає.

Як ЗСУ відповідають на російські постановні "флаговтики"

На межі Дніпропетровської та Запорізької областей російські групи продовжують демонстративно встановлювати прапори.

Йдеться про ділянку між Великою Новосілкою і Тернуватим.

Один із таких випадків стався в Благодатному на адміністративному кордоні областей. Ворог встановив російський триколор перед камерою безпілотника.

Але це не означає контролю над населеним пунктом. Такі дії є елементом інформаційно-психологічного впливу. Лінія бойового зіткнення тут має розірваний характер, із проміжками між позиціями, якими користуються малі групи противника.

Ситуація на Півдні / Скриншот карти Deepstate

ЗСУ також використовують розріджену лінію фронту Українські військові активно застосовують подібну тактику для контратак і стабілізації ситуації.

Наступальні дії ЗСУ тривають у районах Комишувахи, Тернового, Березового і Маліївки.

Південніше Осавульського українські підрозділи тиснуть на Новогригорівку, Новоіванівку і район Першотравневого.

Такі дії відбуваються фактично до самого Гуляйпільського напрямку.

Тому окремі російські "флаговтики" не змінюють загальної картини, а лише підтверджують, що ситуація на цій ділянці залишається динамічною.

Росія намагається заблокувати українські порти

На півдні України російські війська посилили удари по Одесі та області.

Протягом дня оголошували ракетні й балістичні загрози. Росіяни також запускали ракети "Онікс".

Уночі удар припав по великому терміналу "Нової пошти" в Одесі. На жаль, терор проти української логістики не припиняється. Окремою загрозою стали дрони Geran-Seeker, які здатні самостійно наводитися на цілі.

Через загрозу російських ударів торгові судна тимчасово припинили заходити до українських морських портів.

Рішення ухвалили самі судноплавні компанії. Держава офіційних обмежень не запроваджувала.

Однак обережність перевізників пояснюється тим, що біля Одеси останніми днями вже горіли кораблі, а внаслідок атак гинули люди, зокрема громадяни Індії.

Україна звернулася з цього приводу до Ради Безпеки ООН.

Зупинка судноплавства створює ризик нового блокування експорту українського зерна.

У Криму уразили ще 13 електропідстанцій, а в морі – 13 суден "тіньового флоту"

Українські безпілотники продовжують операцію проти енергетики окупованого Криму. Протягом ночі було уражено 13 електропідстанцій.

Серед цілей – об’єкти в Алушті, Масандрі, Ялті, Алупці, Гаспрі, Дарсані, Лучистому, Зорі та Зміїному.

Від 1 липня загальна кількість уражених енергетичних цілей у межах операції сягнула 117.

Добрі новини з Криму – дивіться відео:

Також було атаковано велику підстанцію в районі Бердянська на окупованій частині Запорізької області та об’єкт в Ольгиному на Херсонщині.

У Чорному та Азовському морях триває операція проти російського тіньового флоту.

За 48 годин дрони уразили 13 суден:

10 суховантажів;

2 буксири;

1 танкер.

З 6 до 22 липня загальна кількість атакованих плавзасобів сягнула 196. З них 126 були уражені в Азовському морі, ще 70 – у Чорному.

Активність у Чорному морі поступово зростає і наближається за масштабами до операцій в Азовському. А заплановані 40 днів, нагадаємо, ще тільки почалися.

Підсумки дня 23 липня

На північному сході росіяни продовжують шукати слабкі ділянки кордону і намагаються заходити малими групами на Сумщині та Харківщині.

На Краматорському напрямку ворог наблизився до Васютинського і намагається створити умови для подальшого руху до Першомар'ївки та околиць Краматорська.

Біля Добропілля росіяни продовжують інфільтрацію, однак їхні заяви про захоплення Білицького не відповідають ситуації на полі бою.

Водночас Україна нарощує далекобійні спроможності, застосовує власні плануючі авіабомби, атакує російську логістику, енергетику окупованого Криму та судна тіньового флоту.

Для нового військового командування ключовими завданнями стають посилення наступальних дій, розвиток технологій і планування нових операцій у тилу противника.

Огляд подій війни за 23 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: