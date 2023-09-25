ЗСУ закріплюють у районі Роботиного, росіяни тиснуть на Сході: карта боїв за 25 вересня
25 вересня 2023, 08:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні. Українські ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.
Українські воїни знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.
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Росіяни намагаються відновити втрачене положення в КліщіївціУ зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському та Лиманському напрямках противник наступальних і штурмових дій не здійснював.На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.
Карта боїв на Бахмутському напрямку
ЗСУ тримають оборону в районі Авдіївки та наступають під МелітополемУ зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.
Карта боїв у районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.
ЗСУ відбили атаки росіян у Роботиному: карта боїв