ЗСУ закріплюють у районі Роботиного, росіяни тиснуть на Сході: карта боїв за 25 вересня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні. Українські ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Українські воїни знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

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Росіяни намагаються відновити втрачене положення в Кліщіївці

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"противник наступальних і штурмових дій не здійснював.наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

ЗСУ тримають оборону в районі Авдіївки та наступають під Мелітополем

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Карта боїв у районі Мар'їнки

наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.

ЗСУ відбили атаки росіян у Роботиному: карта боїв

ЗСУ знищують окупантів на Херсонському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.