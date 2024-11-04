Селидове – окуповане, Курахове – під загрозою оточення: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на лінії фронту, на жаль, залишається складною. Найважчі бої тривають в Донецькій області, проте ворог атакує і в Луганській, Харківській та Запорізькій областях і в Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 28 жовтня по 3 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Бої в Курській області

Сили оборони продовжують знищувати противника на його ж території, однак росіяни докладають усіх зусиль для витіснення українських військ. Упродовж минулого тижня ворог продовжував атакувати на північному фланзі утвореного раніше плацдарму на території Курської області й змогли просунутися південніше села Новоіванівка.

Окрім того, зменшилася сіра зона поблизу населених пунктів Каучук та Шептухівка. Також сіра зона зменшилася і в районі села Новий Путь.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Активізація росіян біля Лимана

Упродовж минулого тижня не зафіксовано змін лінії фронту в Харківській та Луганській областях. Проте складнішою є ситуація на Лиманському напрямку, де активізувався ворог. Окупантам вдалося просунутися в напрямку села Терни на півночі Донецької області та увірватися в село.

За даними джерел 24 Каналу в спецслужбах, росіяни почали хвалитися проривом в Терни, як великою "перемогою". Крім того, після того, як ворог захопив позиції Сил оборони, між окупантами трапився конфлікт, причиною якого став ствол бійця Сил оборони. Один зі росіян привласнив його собі, а інші хотіли відібрати його. Через це справа ледь не дійшла до бійки.





Ситуація в районі села Терни / Карта DeepStateMAP

Бої за Торецьк

Минулого тижня ворог активізувався на Сіверському напрямку та посилив атаки там. Сіра зона біля села Виїмки збільшилася, проте змін лінії фронту там не зафіксовано. Також не зафіксовано ворожих просувань на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку, вочевидь, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. В районі Неліпівки та Нью-Йорка просувань ворога немає. Водночас тривають бої в самому Торецьку – там ворогу вдалося просунутися у східній частині міста.

Також росіяни протягом тижня просунулися поблизу села Дружба, проте Силам оборони вдалося відкинути загарбників з захоплених позицій.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Окупація Селидового

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Однак варто зазначити, що усі атаки в напрямку Покровська та Мирнограда минулого тижня наші воїни відбили, тому лінія фронту поблизу цих міст не змінилася.

Однак, на жаль, минулого тижня ворог захопив місто Селидове та тисне на села Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Новодмитрівка, Кремінна Балка та Новоселидівка.

Важливо! 31 жовтня про окупацію Селидового повідомили аналітики DeepState, водночас Генштаб ЗСУ офіційно це повідомлення не коментував і у зведеннях 1 листопада йшлося про російські штурми в місті, проте у наступних зведеннях про ситуацію в місті не вказано.

У місті залишилися близько 500 людей, однак зв'язку з ними немає через відсутність мобільного покриття. Проте у мережі є інформація про мародерства росіян у місті, адже чи не вперше з 2022 року росіяни захопили місто, не знищивши його перед цим. За цією ж інформацію, поведінка росіян дивує навіть тих, хто залишився в місті, аби дочекатися росіян.





Ситуація в районі Селидового / Карта DeepStateMAP

Загроза оточення Курахового

Ще одним вкрай складним напрямком є Курахівський, адже росіяни докладають всіх зусиль для того, аби оточити місто. На північний схід від міста минулого тижня ворог окупував села Ізмайлівка, Курахівка, Зоряне, а також захопив північні частини сіл Вовчанка та Олександропіль. Південні частини села зараз у сірій зоні разом з селами Іллінка та Степанівка. Сіра зона тягнеться аж до Курахівського водосховища.

Ворог намагається прорватися у місто з села Острівське, яке окупував раніше, проте Сили оборони відбивають ці атаки. На схід від міста ворог окупував Максимільянівку та просувається від села, а також по дорозі Мар'їнка – Курахове в напрямку міста.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Суттєво погіршує ситуацію й те, що росіяни просуваються в напрямку Курахового з півдня, з району окупованого раніше Вугледара. Звісно, мова не йде про те, що найближчими днями чи навіть тижнями росіяни зможуть підійти під Курахове з південного напрямку, проте тенденція вкрай загрозлива.

Минулого тижня росіяни захопили села Шахтарське, Новоукраїнка та Ясна Поляна. Майже повністю окупована й Богоявленка. Тривають бої в Максимівці, куди прорвалися росіяни, а також біля Трудового, частина якого уже в сірій зоні. Також ворогу вдалося просунутися в районах сіл Катеринівка та Побєда. Відстань від лінії фронту до Курахового з південного напрямку становить 11 кілометрів.





Ситуація на південь від Курахового / Карта DeepStateMAP

Бої на Запоріжжі

Після окупації Левадного на ділянці фронту, яка є найближчою до Дніпропетровської області, вдалося зупинити просування ворога. Проте росіяни активізувалися на ще одній ділянці в регіоні. Мова йде про Оріхівський напрямок, а саме – район села Роботине.

Після повторного захоплення руїн села просування ворога там зупинилися, проте окупанти посилили атаки, унаслідок чого їм вдалося просунутися в районі Роботиного та Вербового.





Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Ситуація на фронті складна. Проте варто звернути увагу на те, що донедавна критичною ситуація була в районі Торецька. Раніше – біля Часового Яру, а в травні – біля Вовчанська. Однак наші воїни роблять все, аби неможливе стало можливим і намагаються спинити ворога.

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