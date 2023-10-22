ЗСУ штурмують росіян під Бахмутом, ворог атакує Авдіївку та Мар'їнку: карта боїв за 22 жовтня

Російські військові наступають на Сході, зокрема намагаються оточити Авдіївку. Українські сили стримують окупантів, а також штурмують ворога у районі Бахмута.

Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Противник завдав 6 ракетних та 53 авіаційні удари, здійснив 54 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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ЗСУ відбили 25 атак на Лимано-Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

Карта боїв у районі Білогорівки

українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни намагаються оточити Авдіївку

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито понад 20 атак ворога.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Карта боїв на Шахтарському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.