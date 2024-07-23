Бої за Піщане на Харківщині, ворог безуспішно штурмує лівий берег Дніпра: карта фронту 23 липня

Наразі бої точаться по всій лінії фронту. Найгарячіша ситуація наразі на Покровському напрямку. Також російські окупанти активні на Краматорському напрямку.

Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Дивіться також У Криму була атака БпЛА, Залужний вперше виступив як посол: хронологія 881 дня війни

Ситуація на фронті станом на 23 липня

відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.ворог атакував 11 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського Тернів, Торського, а також Серебрянського лісу.українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Оріхово-Василівки, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 30 разів в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ворог здійснив 1 штурм неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

ситуація суттєвих змін не зазнала.Росія зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.