На тлі наступу на Покровськ Росія поновила атаки на Запоріжжі: карта бойових дій на 15 вересня

Окупанти продовжують наступати на Сході України, особливо докладаючи зусиль на Покровському напрямку. При цьому ворог відновив атаки у Запорізькій області.

Загалом впродовж минулої доби на фронті, за даними Генштабу, зафіксовано 164 бойових зіткнення.

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Ситуація на фронті станом на 15 вересня

відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази, біля Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.

за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Ниви, Катеринівки та Вугледара.

На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах П’ятихатки та Лобкове, а на Гуляйпільському напрямку зазнав ударів керованими авіаційними бомбами населений пункт Верхня Терса.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 8 разів. За даними Генштабу, окупанти отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.противник з території Росії подекуди застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.