Російська армія не знижує тиск по всьому фронту. На жаль, ворогу знову вдалося просунутися на окремих напрямках. Проте Сили оборони дають окупантам відсіч, подекуди проводячи успішні контратаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни. Дивіться також Росія хоче підірвати ядерний заряд у космосі: як вибух може осліпити та заглушити Захід Які зміни на фронті фіксують 4 серпня? 2 та 3 серпня російські війська провели наступальні операції в Сумській області, біля Новокостянтинівки, але просувань не зафіксовано.

біля Новокостянтинівки, але просувань не зафіксовано. Ворог продовжив штурми на півночі Харківської області – біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але підтвердженого прогресу не досяг. Біля Великого Бурлака наземної активності не зафіксовано.

– біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але підтвердженого прогресу не досяг. Біля наземної активності не зафіксовано. Успіхів окупанти не мали і на Куп'янському напрямку.

Але російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, показують підрозділи 36-го мотострілецького полку Росії, які піднімають російський прапор у південній частині Торського, на схід від Лимана.

на . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, показують підрозділи 36-го мотострілецького полку Росії, які піднімають російський прапор у південній частині Торського, на схід від Лимана. На Сіверському напрямку 3 серпня російські війська атакували поблизу самого Сіверська, на північний схід від Сіверська поблизу Серебрянки та Григорівки, а також на південний схід від Сіверська поблизу Виїмки, але не просунулися вперед. Біля Часового Яру також без успіху для ворога. Що відбувається на фронті 4 серпня / карти ISW Росіяни продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Проте просування росіян зафіксовано на Покровському напрямку . У мережі з'явилося відео, на якому окупанти піднімають прапор у центральній частині Новоукраїнки (на південь від Покровська), що, ймовірно, свідчить про окупацію поселення

. У мережі з'явилося відео, на якому окупанти піднімають прапор у центральній частині Новоукраїнки (на південь від Покровська), що, ймовірно, свідчить про окупацію поселення Також ворог мав успіх на Новопавлівському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Новоукраїнки (на південний схід від Новопавлівки).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Новоукраїнки (на південний схід від Новопавлівки). 3 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку , але підтверджених успіхів не досягли. Така ж ситуація на сході Запорізької області .

, але підтверджених успіхів не досягли. Така ж ситуація . Водночас ЗСУ вдалося просунутися на заході Запорізької області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Плавнів (на захід від Оріхова).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Плавнів (на захід від Оріхова). На Херсонському напрямку ворог продовжував обмежені атаки та завдав неодноразових ударів по мосту в Херсоні, в результаті яких загинув мирний житель.