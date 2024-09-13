Найскладніша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках: карта бойових дій 13 вересня

Російські війська не залишають спроб захопити українські території та повернути втрачені позиції. Наші воїни дають загарбникам гідну відсіч.

Ситуація на фронті залишається непростою. Загалом, протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари 5 керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі.

Ситуація поряд із Вовчанськом: дивіться карту

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

Сили оборони відбивають штурми росіян: дивіться карту

На Лиманському напрямку ворог атакував 6 разів. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 5 атак російських загарбників поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться карту

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 6 атак поблизу Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

На Покровському напрямку відбили 36 атак: дивіться карту

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того, ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого.

На Курахівському напрямку відбулось 75% боїв: дивіться карту

На Времівському напрямку противник здійснив 5 штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 6 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони завдали втрат окупантам

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

