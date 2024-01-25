ЗСУ відбили 58 атак противника на різних напрямках: карта бойових дій 25 січня

Сили оборони уже 701 добу відбивають ворожі атаки на фронті, звільняючи території нашої держави. За цю добу наші військові відбили 58 атак ворога на різних напрямках.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також загарбник завдав чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу "Шахед".

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Яка ситуація на Сході України

Нанаші захисникиворога біля Синьківки Харківської області.

Сили оборони відбили наступ ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Наукраїнські воїниокупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області тав районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

Росіяни наступили біля Тернів: дивіться на карті

НаСили оборонипротивника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля рубежів Васюківки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

ЗСУ стримують ворога біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Росіяни атакували південніше Золотої Ниви: дивіться на карту

Що змінилося на південному фронті

Нанаші воїнипротивника в районі Роботиного Запорізької області.

Українська армія відбила атаку ворога біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінилася лінія фронту на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противникпозицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу противника.