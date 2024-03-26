Новопавлівський напрямок досі найгарячіший: карта бойових дій за 26 березня

Українська воїни 762 добу мужньо боронять рубежі нашої країни від загарбника. Щоденно ворог робить десятки спроб прорвати оборону ЗСУ, особливо важкою лишається ситуація на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також Росіяни захопили Тоненьке, просування до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на Сході

НаЗСУ відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Назахисниками відбито 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

Обстановка біля Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Яка ситуація біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Наворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок – що відбувається: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Нау ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Ворог не штурмував позиції ЗСУ: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Втрати ворога