Росіяни не вгамовуються – де ЗСУ стримали атаки: карта бойових дій за 7 січня

Воєнна ситуація в Україні залишається напруженою, окупанти не припиняють агресію. За останню добу відбулося 45 бойових зіткнень, також ворог завдав численних ударів.

Українські захисники станом на 7 січня 2024 року продовжують відбивати атаки ворога на різних напрямках. Загарбники завдали 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, а також 50 обстрілів з РСЗВ. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація по напрямках

На цих ділянках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" ситуація залишається стабільною, без суттєвих змін.Противник зберігає військову присутність на кордоні, активізував диверсійну діяльність. Відбувається нарощування мінно-вибухових загороджень у Бєлгородській області.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що українські воїни відбили 3 атаки окупантів у Харківській області в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Ворожі спроби прориву були невдалі, завдяки мужності наших захисників.Росіяни не здійснювали наступальних дій, зосередившись на укріпленні своїх позицій.Наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки в Донецькій області.

Лінія фронту в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

ОСУВ "Таврія" зазначає, що українські захисники стримують ворога, який не припиняє спроб оточення Авдіївки. Відбито 8 атак противника біля Авдіївки, Новобахмутівки, Степового та 16 – у районі Первомайського та Невельського Донецької області.

Що відбувається навколо Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Інформація про втрати

У Генштабі повідомляли вранці 7 січня, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та одному ЗРК окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію та 4 засоби ППО противника.

Крім того, було ліквідовано ще 860 загарбників. Загалом на лави "двохсотих" від початку повномасштабного вторгнення відправилось 364 730 росіян завдяки Збройним Силам України.

Наші воїни продовжують стримувати ворога, відбивши 9 атак неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки.Сили оборони відбили 5 атак ворога західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Ворог зазнав втрат та не зміг просунутися вперед.У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські воїни продовжують розширювати плацдарм, відбиваючи ворожі атаки та завдаючи втрат противнику. Лише упродовж минулої доби окупанти здійснили 18 безуспішних штурмових дій