Ворог тисне на Макіївку та зайшов у Нью-Йорк: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою – на східних напрямках росіяни ведуть штурмові дії для захоплення українських територій. Водночас у прикордонних областях зростає активність ворожих ДРГ.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 1 по 7 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Контратака ЗСУ на Харківщині

Ситуація на Півночі Харківщини залишається складною, проте в останні кілька тижнів була фактично незмінною, якщо говорити в контексті карти бойових дій. Проте минулого тижня Силам оборони вдалося контратакувати в районі Липців та відкинути ворога в селі Глибокому та його околицях. Ця територія перейшла у сіру зону.





Як змінилася ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

У районі Вовчанська лінія фронту залишається незмінною.

До слова, зауважимо, що на Харківщині підвищилася активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Наприклад, минулого тижня російська ДРГ знову зайшла у село Сотницький Козачок. На жаль, село опинилося в окупації.

Ситуація в Сотницькому Козачку / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян на Куп'янському напрямку

Росіяни продовжують атакувати на Куп'янському напрямку. Зокрема ворогу вдалося просунутися неподалік Синьківки. Також росіяни атакують в районі села Піщане. Унаслідок наступальних дій ворог зміг зайти у село та закріпитися там.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Атака росіян в районі Макіївки

Ще 18 червня бійці 3-ї штурмової бригади повідомили, що росіяни мають намір вийти на адміністративні межі Луганської області та в перспективі наступати на селище Борова Харківської області. Минулого тижня ворог почав активні штурмові дії в районі села Макіївка, що на Луганщині – одного з небагатьох сіл області, які перебувають під контролем Сил оборони.

Унаслідок штурмових дій ворогу вдалося зайти в село та просунутися на північних околицях Макіївки.





Ситуація в районі Макіївки / Карта DeepStateMAP

Бої за Часів Яр

Місто Часів Яр на Донеччині залишається не лише найгарячішою точкою на Краматорському напрямку, але й на всій лінії фронту – ворог інтенсивно обстрілює місто з майже всього наявного озброєння та веде штурмові дії.

Минулого тижня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал на сході міста через руйнування українських позицій. Таке рішення пояснено тим, що подальше утримання оборони в цьому районі загрожує життю та здоров'ю бійців і може мати наслідки у вигляді великих втрат.

Як результат – ворог окупував повністю східний мікрорайон міста та просунувся на північних та південних околицях Часового Яру. Мікрорайон Канал повністю знищений, хоча так уже можна сказати, на жаль, і про все місто.

Ситуація в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Бої на Торецькому напрямку

Упродовж останніх тижнів суттєво ускладнилася ситуація на Торецькому напрямку, де зараз ворог веде наступальні дії. Штурми росіян супроводжуються постійними обстрілами Торецька та прилеглих населених пунктів, через що гинуть цивільні. Зараз у районі Торецька триває евакуація.

Росіяни ведуть штурмові дії одночасно з двох напрямків – з ОРДЛО в напрямку Залізного, Північного та Дружби, а також з півдня в напрямку Юр'ївки та Нью-Йорка.

Ворожим військам вдалося майже повністю захопити Юр'ївку та зайти на південні окраїни селища Нью-Йорк.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Покровському напрямку

Ще один складний напрямок фронту – Покровський. Там росіяни ведуть активні наступальні дії з метою просування до Покровська. Найперше варто відзначити, що уже впродовж кількох тижнів Сили оборони докладають максимальних зусиль, аби не допустити вихід росіян на трасу Покровськ – Костянтинівка, відстань до якої від лінії зіткнення становить понад 6 кілометрів.

Проте росіяни атакують на інших ділянках. Наприклад минулого тижня ворог зосередив свої зусилля на ділянці Лозуватське – Новопокровське. Найгострішою є ситуація в районах сіл Євгенівка та Новопокровське – там росіяни просуваються в бік Желанного.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Штурми Красногорівки

Запеклі бої тривають також і на Курахівському напрямку. Основною ціллю росіян там зараз є місто Красногорівка. Окупантам вдалося просунутися у центральній частині міста та на західні околиці. Крім того, просування росіян зафіксовані і на південь від Красногорівки.



Ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

Активізація росіян під Вугледаром

Минулого тижня ворожі війська також активізувалися в районі міста Вугледар у Донецькій області. Окупанти атакували на напрямку Володимирівка – Водяне та змогли просунутися на схід від Вугледару.



Ситуація в районі Вугледара / Карта DeepStateMAP

Попри все підтримувати армію

Ворог продовжує атакувати на фронті й так само атакує і в тилу. Уранці 8 липня росіяни здійснили чергову терористичну атаку, запустивши ракети на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Зокрема окупанти атакували дитячу лікарню "Охмадит" у Києві.

У складні часи нікому не легко, але особливо в такі дні ми не маємо питати про те, коли цей жах скінчиться, а про те, як скінчити його. Єдиною гарантією миру, життя без тривог та ракет, без втрат домівки та близьких – це наші воїни.

Але наші захисники та захисниці не зможуть боротися без підтримки усіх. У нас є тільки 2 шляхи – бути в армії або бути для армії.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.