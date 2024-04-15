Росіяни окупували Первомайське та тиснуть на Богданівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті продовжує залишатися складною, а подекуди і критичною. Особливо це стосується східних напрямків – Авдіївського та Бахмутського. Також складна ситуація у Запорізькій області в районі Роботиного.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 8 по 14 квітня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Окуповане Первомайське. Авдіївський напрямок

Уже тривалий час одним із найскладніших напрямків на лінії фронту залишається Авдіївський, особливо після кульмінації боїв за Авдіївку та подальшого російського наступу. Нашим воїнам вдалося сповільнити темп ворожого просування, проте росіяни продовжують атакувати. Зокрема і за допомогою неодноразово загаданих "банзай-атак" – тобто окупанти на БТРах вриваються в населений пункт і поки наші воїни нищать техніку, ті розбігаються в надії бодай десь закріпитися або ж на місці намагаються рити окопи. Для одного екіпажу це вірна смерть, але якщо один за одним відправляти таких "банзаїв" – ворожим військам вдається просуватися.

Бої на Авдіївському напрямку тривають по всій лінії зіткнення від Новобахмутівки до Уманського та Нетайлового. Протягом минулого тижня російські війська окупували село Первомайське та вийшли на околиці Нетайлового. Східні околиці населеного пункту у сірій зоні, поки невідомо, чи окупанти прорвалися у село.

Ворог веде активні наступальні дії в напрямках сіл Яснобродівка та Уманське. Росіяни підійшли впритул до останнього і південно-східні околиці зараз у сірій зоні, проте про закріплення ворожих військ не йдеться.





Ситуація в районі лінії Первомайське – Уманське / Карта DeepStateMAP

Складною залишається ситуація в районах населених пунктів Семенівка та Бердичі. В останньому росіяни продовжують просуватися – майже половина села окупована росіянами, ще частина – у сірій зоні. Під повним контролем ЗСУ перебуває західна частина села. Водночас більшість Семенівки у сірій зоні, проте про перебування окупантів там невідомо.

Крім того, росіяни наступають в напрямку села Новобахмутівка і протягом минулого тижня ворог зміг просунутися в цьому напрямку. Аналогічною залишається ситуація і в напрямку Новокалинового – там окупанти просунулись до району залізниці за підтримки піхоти, невідомої кількості БМП та 2 танків.



Ситуація в районі Новокалинового – Семенівки / Карта DeepStateMAP

Захоплена Богданівка. Що відбувається в Часовому Ярі

Ще одним надскладним напрямком є Бахмутський. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни поставили собі за мету захопити місто Часів Яр до 9 травня, аби цього дня зробити ще одне "побєдобєсіє". Тому цей напрямок будуть з боку України суттєво посилювати.

Протягом минулого тижня ворогу так і не вдалося прорватися у саме місто. Однак, ймовірно, вони утримують захоплені раніше крайні будинки в місті. Водночас росіяни вдаються до тактики знищення міста, зокрема за допомогою керованих авіабомб, РСЗВ та артилерії.

Складнішою ситуація є біля міста, де росіяни активно наступають по лінії Богданівка – Іванівське. Протягом минулого тижня ворог майже повністю захопив Богданівку. Під контролем ЗСУ залишаються західні краї села. Також окупанти просунулися біля Іванівського і на півночі самого села.



Ситуація біля Часового Яру / Карта DeepState MAP

Росіяни активізувалися біля Вугледару

Після розгрому тихоокеанських піхотинців під Вугледаром, росіяни час від часу активізовують наступальні дії в цьому напрямку, проте частіше це локальні дії. Наприклад, ворожі війська активізувалися східніше Вугледару у Микільському.

Також тривають бої у Новомихайлівці. Повного контролю над селом ворог не має, проте більшість окупована. Під контролем ЗСУ – західні околиці села.





Ситуація в районі Вугледара / Карта DeepStateMAP

Село знищене. Ситуація в Роботиному

Ще одним складним напрямком є район Роботиного – уже кілька тижнів росіяни намагаються повторно окупувати Роботинський клин, який вдалося звільнити нашим воїнам минулого літа.

Тут окупанти так само використовують тактику "банзай-атак", тому вони часто вриваються в село, проте більшість з них ледь не одразу ліквідовують.

Активні бої, які не вщухають, призвели до повного знищення села. Відповідне відео показали Сили оборони Півдня.

Як зараз виглядає Роботине: дивіться відео

Також ворог атакує біля Вербового в надії вибити ЗСУ з Роботинського клину зі східного напрямку.



Район Роботиного / Карта DeepStateMAP

Словом і ділом. Армії критично потрібна підтримка

Поки наша держава просить союзників не гальмувати військову допомогу на тлі нестачі зброї та боєприпасів, є ті, хто продовжує боротися. За будь-яких погодних чи інших умов на фронті стоять наші захисники та захисниці. І навіть в такій складній ситуації наші війська на окремих напрямках зупиняють ворожі просування або сповільнюють їх.

Воїнам потрібна підтримка. І словом, і ділом. Тим, хто зараз у складних боях, потрібна допомога тилу. Підтримуйте наших захисників та захисниць морально і матеріально.

Саме для того, аби наші воїни мали все необхідне, працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.