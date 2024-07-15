ЗСУ звільнили Сотницький Козачок, ворог окупував Урожайне: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається складною – на східних напрямках тривають запеклі бої. Росіяни намагаються захопити Часів Яр, Красногорівку і не полишають амбіцій окупувати Сіверськ та Торецьк, в районі яких ворожі війська активізувалися.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 8 по 14 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Звільнення Сотницького Козачка

За останні тижні щонайменше двічі російські диверсанти заходили у село Сотницький Козачок на Харківщині й минулого тижня ворог окупував село на півночі області. Проте 12 липня стало відомо, що Силам оборони вдалося вибити загарбників із села.



Сотницький Козачок / Карта DeepStateMAP

Варто відзначити, що тривалий час диверсанти найбільш активними були в прикордонні Сумщини, проте зараз активізовуються і в районі Харківщини, тому в області відбуваються заходи з посилення протидиверсійного захисту.

Росіяни намагаються іти на Куп'янськ

Ворожі війська знову активізувалися в районі міста Куп'янськ на Харківщині. Вочевидь, ворог прагне не тільки повторної окупації міста, а й всього лівобережжя річки Оскіл.

Минулого тижня ворожі війська активізувалися в районі села Синьківка, що за менш ніж 10 кілометрів від Куп'янська. Ворогу вдалося просунутися в напрямку Петропавлівки.





Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян на Луганщині

За останні кілька тижнів росіяни суттєво активізувалися на заході Луганської області. Як повідомляли раніше бійці 3-ї штурмової бригади, ворог планував наступ на Борову, що на Харківщині.

Хоч офіційні посадові особи кажуть, що плани ворога вдалося зірвати, все ж ворожі війська почали штурмувати село Макіївка на Луганщині. Минулого тижня росіяни просунулися в південній частині села та продовжують штурмові дії.

Як змінилася ситуація в Макіївці / Карта DeepStateMAP

Ворог націлений на Сіверськ

Минулого тижня росіяни активізувалися також і на Сіверському напрямку, вочевидь, націлившись на захоплення міста Сіверськ. Основні зусилля для наступу на цьому напрямку ворог зосереджує в напрямку села Виїмка – останнім населеним пунктом, який відділяє лінію фронту та місто.

Також окупанти тиснуть у напрямку Веселе – Роздолівка. Ворог минулого тижня мав просування на цій ділянці та продовжує тиснути. Росіяни прорвалися у Роздолівку та захопили майже половину села.



Ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Росіяни хочуть вийти до Торецька

Одним із найзапекліших напрямків впродовж останніх кількох тижнів є Торецький – тут росіяни почали наступ з двох напрямків на Торецьк. Упродовж минулого тижня росіянам вдалося просунутися у селі Нью-Йорк та його південно-західних околицях, а також розширити плацдарм Новоселівка – Нью-Йорк у західному напрямку.

На схід від Торецька росіяни тиснуть на села Південне, Північне, Дружба і Залізне. В останньому тривають бої. Варто відзначити, що Залізне – останнє село, яке відділяє лінію зіткнення та Торецьк.

Як змінилася ситуація в районі Торецька / Карта DeepStateMAP

Ворог наближається до траси Покровськ – Костянтинівка

Складною залишається ситуація і на Покровському напрямку. Найперше ворог тисне на село Воздвиженка – останнє село перед трасою Покровськ – Костянтинівка. Зараз до цієї траси відстань від фронту становить трохи більше, ніж 5 кілометрів.

Також ворог просунувся у Лозуватському, в напрямку Прогресу та окупував Євгенівку. Також окупанти тиснуть на Новоселівку Першу та Яснобродівку.



Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни захопили Урожайне

Упродовж кількох тижнів на Времівському напрямку росіяни тиснули на село Старомайорське на Донеччині, змогли прорватися в населений пункт та закріпитися там. Проте минулого тижня окупанти почали тиснути на сусіднє село Урожайне і захопили його.

Варто відзначити, що і Старомайорське, і Урожайне були звільнені Силами оборони минулого літа.



Ситуація в районі Урожайного / Карта DeepStateMAP

Максимальна підтримка ЗСУ

Крім згаданих сьогодні напрямків не варто забувати, що бої також тривають на Лиманському, Краматорському, Курахівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Наші воїни не допустили жодного просування росіян в Часовому Ярі минулого тижня. Сили оборони захищають Красногорівку.

Зараз в Україні аномальна спека у всіх сенсах. І як би спекотно не було, пам'ятайте, що зараз в цих умовах наші воїни продовжують працювати. А це складніше робити без підтримки тилу.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.