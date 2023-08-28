ЗСУ просуваються в Кліщіївці та за Роботиним: як за тиждень змінилась карта фронту

Протягом тижня, що минув, Сили оборони України продовжили своє просування на двох ключових напрямках. Українські військові розширили власні успіхи в районі Роботиного та в Кліщіївці.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 20 – 27 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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Просування довкола Роботиного

Одним з ключових успіхів українських військових протягом минулого тижня було входження в Роботине, яке росіяни втримували з усіх сил, аж до фанатизму. Після кількох місяців на передньому краї активних бойових дій село фактично зруйноване.

Втім, куди важливішим фактом є розширення цього успіху. Українські воїни, зайшовши в село, почали розширювати фронт свого удару.

Нині Сили оборони рухаються удвох напрямках – на південь у бік Новопрокопівки та на схід у напрямку Вербового. Крім того, важливим фактом є просування в бік Токмака. Адже тепер наші військові можуть ще ефективніше контролювати власним вогнем залізничне постачання через це місто. Відтак це черговий виклик для російської логістики, який в певний момент може мати вирішальне значення.

ЗСУ просуваються довкола Роботиного: дивіться карту

Наступ у Кліщіївці триває

Так само українські військові продовжили свій наступ на південному фланзі Бахмута. Сили оборони продовжують виштовхувати росіян з Кліщіївки.

Нині лінія фронту буквально проходить через саме село, частина якого досі окупована, а інша – уже звільнена українськими військами.

Схоже просування протягом минулого тижня було й ще південніше – на околицях Андріївки. У разі успіхів поблизу цих двох сіл українські військові зможуть взяти під контроль південний в'їзд у Бахмут, який росіяни знищили під час свого зимового наступу.

ЗСУ вибивають росіян з Кліщіївки: дивіться карту

Телеграмні "успіхи" росіян

Протягом минулого тижня росіяни також пробували наступати й навіть "захопили" Синьківку. Щоправда, поки що лише в телеграмі. Насправді ж, успіхів тут вони не мали.

Та це не означає, що на цьому напрямку простіше, ніж на півдні. Українські військові докладають надлюдських зусиль, щоб стримувати ворога, який має відчутну перевагу в чисельності.

Наразі ж ворога вдається не підпускати до населених пунктів. За минулий тиждень росіяни мали успіх лише на тих територіях, які раніше вважалися "сірою зоною".

Наступ росіян на Куп'янськ: дивіться карту