ЗСУ тримають оборону на Куп'янському напрямку, наступають на 3 інших: карта боїв за 1 серпня

Росія далі намагається наступати на Куп'янському напрямку, проте українські воїни там мужньо тримають оборону. Наші бійці продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямку.

Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах та з артилерії б'ють по цілях противника, проводять контрбатарейну боротьбу. Тільки протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Що відбувається на лінії фронту

Нанапрямках – ситуація суттєво не змінилась. Нанапрямках – Росія вдарила з авіації в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині, здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, постраждали Сеньківка, Тур'я, Блешня, Бучки Чернігівської області, Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок і Рясне на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку – ЗСУ успішно тримають оборону та відбили атаки ворогів східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. Росія з авіації вдарила в районі Дружелюбівки Донецької області, з артилерії та мінометів по понад 10 населених пунктах, зокрема Одрадному, Колодязному, Кам'янці, Фиголівці, Новомлинську та Западному Харківської області.

Нанапрямку – Кремль з авіації вдарив північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Під вогнем ворожої артилерії були Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. Нанапрямку – ворог вдарив з артилерії по понад 10 населених пунктів. Зокрема, Роздолівці, Оріхово-Василівці, Григорівці, Іванівському, Предтечиному та Білій Горі Донецької області.

Яка ситуація в районі Бахмута: дивіться на карті

Нанапрямку – Росія вдарила з авіації в районах Нью-Йорка та Авдіївки, обстріляла Бердичі, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області. Нанапрямку – Кремль з авіації вдарив в районі Красногорівки, ЗСУ стримують ворога в районах Мар’їнки та Побєди. З артилерії Кремль атакував Мар’їнку, Побєду, Георгіївку та Гостре Донецької області. Нанапрямку – Росія з авіації вдарила в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього Кремль марно спробував відновити втрачене положення та продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області. Нанапрямку – вороги зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. З авіації вдарили в районах Малинівки та Малої Токмачки Запорізької області, з артилерії – по понад 15 населених пунктах.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті



Яка ситуація на фронті: дивіться карту

ЗСУ успішно ліквідовують ворога

5 зенітно-ракетних комплексів противника;

важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок";

5 артилерійських засобів на вогневих позиціях;

2 станції радіоелектронної боротьби;

склад боєприпасів;

5 районів зосередження особового складу росіян.

Нанапрямку – Росія далі зберігає військову присутність. Ворог атакував з артилерії понад 25 населених пунктів.Авіація сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: