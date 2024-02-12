Десятки спроб оточити Авдіївку, атаки на Півдні: карта бойових дій за 12 лютого

Збройні Сили вже 719 днів мужньо боронять Україну від ворожих загарбників на всіх ділянках фронту. Особливо важкою лишається ситуація біля Авдіївки, Мар'їнки та на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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Ситуація на Сході

НаЗСУ відбито 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області.

Росіяни атакували біля Білогорівки: дивіться на карті

НаСилами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Авдіївському напрямку ситуація важка: дивіться на карті

Наукраїнські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.

Біля Мар'їнки тривають запеклі бої: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Нанашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

Що відбувається біля Приютного: дивіться на карті

Обстановка на Півночі

НаСилами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає присутність біля кордону, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.