Бої та обстріли тривають, на деяких напрямках ворог відступає: карта бойових дій на 27 червня

Українці не втомлюються боротися з російськими загарбниками. Найбільш важкі та інтенсивні бої точаться на Сході та Півдні.

Актуальні дані про те, що відбувається на фронті повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України зранку 27 червня.

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Бо ї та обстріли

Найбільш гаряче нашим військовим у боротьбі на Донбасі. Тут російські окупанти ходять в наступи, ведуть обстріли з всієї можливої зброї. За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку ворог зосередив зусилля на населений пункт Долина. Були обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Богородичного, Адамівки, Хрестища, Грушувахи, Світличного і Курулька.



Карта бойових дій / Фото Liveuamap

Російські загарбники також били з авіації біля Довгенького. Щоб покращити своє тактичне становище, наступають у напрямку населеного пункту Мазанівка. Бій з окупантами триває досі.

На Донецькому напрямку росіяни пробують блокувати місто Лисичанськ з півдня. При цьому мають підтримку артилерії. У звичній для них манері обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам'янка.



Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

Продовжуються запеклі бої в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам'янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат, тому російські окупанти змушені були відійти.

ЗСУ змушують ворога відходити

Активних бойових дій російських окупантів не було на Краматорському напрямку. Водночас Генштаб зауважує, що були обстріли з артилерії в районах Райгородка та Маяківа.

У напрямку Бахмута ворог обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Це було поблизу Спірного, Берестового, Білогорівки, Клинового та Зайцевого. Крім того, била російська авіація й біля Покровського.



Бойові дії на Донеччині / Фото Liveuamap

Українські захисники знайшли та ліквідували диверсійно-розвідувальні групи ворога поблизу Спірного та Яковлівки. Героїчно відбили штурм в напрямку Клинового. Вдалось зупинити й наступ росіян у районах населених пунктів Берестове та Вершина. Російські окупанти відійшли. Натомість ворог облаштовує нові позиції, а також і блокпости у районі Миколаївки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські загарбники обстрілювали позиції наших військ. Обстріли були зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Били в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар'їнка та Павлівка. По Авдіївці вдарили ракетами з авіації. А неподалік Мар'їнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.



Боротьба на Півдні / Фото Liveuamap

Росіяни зазнають втрат

За 26 червня Збройні Сили України на Півдні знищили танк ворога. Також ворог втратив два склади боєприпасів та іншу техніку. Наші герої не втомлюються завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Майже кожна бригада щодня хвалиться такою ліквідацією. Цього разу працювали наші винищувачі та гелікоптери.

Також нерідко доводиться чути про збитий ворожий літак чи вертоліт. Нариклад, воїни-есантники з миколаївської бригади збили російський елітний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вони "приземлили" його переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла". Раніше такий же вертоліт збили прицільним пострілом львівські десантники.

Та російські окупанти допомагають ЗСУ й самі себе нищать. На Херсонщині їх дуже кошмарить контрнаступ наших військових, тому почали самі себе стріляти. Щоб втекти з війни вигадали схему. Підрозділи окупантів почали обстрілювати один одного, щоб отримати такі бажані поранення. Потім вони заявляють, що їх поранили ЗСУ та втікають з фронту.

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