Росіяни просунулися на двох напрямках: у DeepState оновили мапу
- Росіяни просунулися на території Донецької та Запорізької областей.
- Аналітики DeepState оновили карту ситуації на фронті, уточнивши лінію зіткнення.
Російська армія продовжує тиснути на українські сили на відразу кількох ділянках фронту. Окупанти мають просування на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Водночас інформації про окупацію населених пунктів наразі немає.
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Які зміни зафіксували на фронті
У п'ятницю, 13 червня, аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Згідно з їхніми даними, росіяни мають просування на території Донецької та Запорізької областей. Також уточнили ситуацію біля Яблунівки.
Ворог просунувся у Малинівці та Малинівці. Уточнено лінію зіткнення Яблунівці,
– ідеться у повідомленні.
Окупанти просунулися біля Малинівки на Запоріжжі: дивіться на карті
Противник має успіхи біля Малинівки на Донеччині: дивіться на карті
Зауважимо, що впродовж минулої доби російські загарбники активно атакували на Торецькому напрямку у Донецькій області, зокрема біля Яблунівки, ситуацію щодо якої аналітики уточнили в оновленні мапи.
Що відбувається біля Яблунівки: дивіться на карті
До слова, незадовго до цього у DeepState повідомляли, що ворог окупував Дворічну у Харківській області. Крім того, там уточнювали, що росіяни також просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.