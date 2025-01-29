Ворог окупував Велику Новосілку та просунувся біля 4 населених пунктів, – Deep State

Російські загарбники окупували Велику Новосілку у Донецькій області. Також ворог просунувся поблизу 4 населених пунктів у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 29 січня.

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Що відомо про просування росіян на фронті

За даними Deep State, цього разу окупанти мали просування на Покровському та Новопавлівському напрямку.

Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки,

– пишуть аналітики.

Росіяни окупували Велику Новосілку у Донецькій області: дивіться на карті

Яка ситуація біля Піщаного: дивіться на карті

Що відбувається поблизу Надіївки: дивіться на карті

Як змінився фронт під Баранівкою: дивіться на карті

Окупанти мали частковий успіх біля Андріївки: дивіться на карті

До слова, аналітики Deep State зазначали, що російська армія, станом на 28 січня, просунулася поблизу 4 населених пунктів. Мовиться про Дачне, Андріївку, Слов'янку та Новоандріївку.