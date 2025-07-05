Ворог окупував 2 населені пункти на Донеччині і має просування поблизу ще одного, – Deep State

Ворожі війська Росії не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Deep State пишуть, що противник окупував Новоукраїнку та Зелений Кут.

Загарбники також просунулися біля ще одного населеного пункта. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

Дивіться також Ворог просунувся на 3 напрямках, Сили оборони теж мають успіхи: аналіз боїв за добу від ISW

Де просунулися росіяни

В DeepState оновили мапу близько о пів на 11 годину дня 5 липня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися біля Одрадного.

Аналітики також пишуть, що ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

Ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут, а також просунувся біля Одрадного,

– ідеться в повідомленні аналітиків.

Ситуація біля Новоукраїнки: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу населеного пункту Зелений Кут: дивіться на карті

Агресор просунувся біля Одрадного: дивіться на карті

До слова, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення, про що повідомили в Генштабі зранку 5 липня.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.