Росіяни просунулися в Торецьку та біля Курахового: Deep State оновили карту фронту

Російські війська не припиняють постійні атаки на сході України. На жаль, окупаційній армії вдалося просунутися біля низки населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики також показали оновлену карту фронту.

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Як змінилася лінія фронту

Близько другої години ночі Deep State опублікували оновлення карти бойових дій. Відповідно до даних фахівців, російські війська просунулися на Донеччині.

Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового,

– йдеться в повідомленні.

Також аналітики зазначили, що уточнюється лінія зіткнення на Курщині.

Росіяни просуваються в Торецьку: дивіться на карті

Ворог просунувся в Піщаному на Донеччині: дивіться на карті

Російські війська просунулися біля Воздвиженки: дивіться на карті

Окупанти атакують біля Солоного: дивіться на карті

Ситуація біля Курахового залишається складною: дивіться на карті

До слова, раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що росіяни намагаються знищити усі будинки в Кураховому, включаючи малоповерхові. Водночас, за його словами, Сили оборони України тримаються на західній частині міста та контролюють електростанцію.