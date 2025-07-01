Росія окупувала село на Донеччині, також має ще низку просувань: карти DeepState за 1 липня
- Російські війська окупували село Коптєве на Донеччині.
- Вони також просунулися біля 7 населених пунктів.
Триває боротьба Сил оборони України проти російських загарбників. На жаль, росіяни знову просунулися біля низки населених пунктів.
Окрім того, окупували одне село. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Де просунувся ворог
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 1 липня.
За їхніми даними, ворог окупував село Коптєве на Донеччині.
Також російська армія має успіхи біля 7 населених пунктів. Усе – у Донецькій області.
Зокрема, окупанти просунулися у Торецьку та Новосергіївці.
Ворог має просування у Торецьку: дивіться на карті
Російські війська мають успіхи у Новосергіївці: дивіться на карті
Окупанти також просунулися біля Диліївки, Мирного, Разіного, Веселого та Комара.
Росія просунулася біля Диліївки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Мирного: дивіться на карті
Ворог має просування біля Разіного: дивіться на карті
Ворог має успіхи біля Веселого: дивіться на карті
Росія просунулася поблизу Комара: дивіться на карті
Нагадаємо, що за добу 30 червня на фронті сталося 146 боєзіткнень, 40 із них – на Покровському напрямку.