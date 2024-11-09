Окупанти просунулися біля 7 населених пунктів: карта DeepState
Російські загарбники не полишають спроб захопити дедалі більше українських територій. Окупанти просунулися біля 7 населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики у ніч на 9 листопада оновили свою карту бойових дій.
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Яка ситуація на фронті 9 листопада
За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.
Зауважимо, що Максимівка – село у Волноваському районі Донецької області.
Росіяни просунулися біля Максимівки: дивіться на карті
Село М'ясожарівка розташоване у Сватівському районі Луганської області.
Яка ситуація біля М'ясожарівки: дивіться на карті
Село Дальнє розташоване в Покровському районі Донецької області.
Агресор просунувся біля Дального: дивіться на карті
Російські загарбники просунулися і біля міста Селидове, що також у Покровському районі Донеччини.
Просування ворога біля Селидового: дивіться на карті
Село Петрівка, біля якого просунувся агресор, також у Покровському районі.
Де розташована Петрівка: дивіться на карті
Окрім того, російські військові просунулися біля села Богоявленка Волноваського району Донецької області.
Ситуація біля Богоявленки: дивіться на карті
Також агресор просунувся біля села Побєда, що в Покровському районі.
Де розташоване село Побєда: дивіться на карті