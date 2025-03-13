Росія просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині: мапа DeepState за 13 березня

Триває запекла боротьба ЗСУ проти окупаційної армії Росії. На жаль, росіяни знову просунулися біля кількох населених пунктів.

Де на фронті просунулася Росія

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 13 березня.

За їхніми даними, російська армія просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Так, росіяни мають просування в Білогорівці та біля Григорівки, що неподалік Сіверська.

Росія просунулася в Білогорівці: дивіться на карті

Ворог має просування поблизу Григорівки: дивіться на карті

Також окупаційні війська просунулися біля Дніпроенергії Волноваського району.

Росія має просування поблизу Дніпроенергії: дивіться на карті

Нагадаємо, що про загострення ситуації на Донеччині повідомляли аналітики ISW. За їхніми даними, на цьому напрямку тривають активні бойові дії. На щастя, ЗСУ мають деякі успіхи в Торецьку та під Покровськом.