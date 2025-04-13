Ворог мав просування на Курщині та біля 2 населених пунктів на Донеччині, – DeepState
- Російські загарбники просунулися в Курській області та біля Ямполівки та Валентинівки на Донеччині.
- Аналітики DeepState оновили свою карту, зафіксувавши зміни на Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.
Російські загарбники продовжують наступати та мати частковий успіх на лінії фронту. Цього оазу окупантам вдалося просунутися у Курській області, а також поблизу 2 населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили пізно ввечері 12 квітня.
До теми Майже 150 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок: карта фронту 12 квітня
Де просунувся ворог на фронті
Аналітики DeepState зазначили, що цього разу ворогу вдалося просунутися у Курській області на території Росії, а також у Донецькій області на Сході України.
Загарбники посунули лінію фронту на Курському, Лиманському та Торецькому напрямках.
Ворог просунувся на Курщині, біля Ямполівки та Валентинівки,
– написали експерти.
Як змінився фронт у Курській області: дивіться на карті
Що відбувається біля Ямполівки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Валентинівки: дивіться на карті
До слова, у DeepState у минулому оновленні мапи бойових дій зазначали, що ворог просунувся в Калиновому, біля Новоолександрівки та Котлярівки у Донецькій області.