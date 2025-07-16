Окупанти мали просування у Харківській та Донецькій областях, – DeepState

Російські загарбники продовжують мати частковий успіх на фронті. Цього разу окупантам вдалося просунутися у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 15 липня.

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Де росіянам вдалося просунутися на фронті?

За даними експертів, окупанти мали успіх на Куп'янському напрямку у Харківській області. На Донеччині ворогу вдалося просунутися на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки,

– написали у DeepState.

Яка ситуація біля Амбарного: дивіться на карті

Що відбувається біля Удачного: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Толстого: дивіться на карті

Де проходить лінія бойового зіткнення біля Федорівки: дивіться на карті

До слова, у попередньому оновленні аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували село Багатир на Донеччині. Ворог також просунувся біля Разіного, Новохатського, в Толстому, Олексіївці та Малинівці.